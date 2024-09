Lamine Yamal completa um ano de seleção espanhola

Lamine Yamal muda o estereótipo do jogador espanhol com seu estilo de jogo (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:35 • Barcelona (ESP)

Na partida contra a Suíça pela Liga das Nações, realizada no último domingo (8), Lamine Yamal fez um ano de seleção espanhola. A marca foi comemorada com a vitória da Espanha por 4 a 1.

Os primeiros jogos e gols

Lamine Yamal fez sua estreia internacional contra a Geórgia, em duelo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Na partida, o jovem entrou no lugar de Dani Olmo no intervalo e fez um gol aos 29 minutos do segundo tempo.

Na partida seguinte, Yamal ganhou a titularidade na Espanha, em goleada de 6 a 0 em cima do Chipre. Na ocasião, o ponta-direita fez sua primeira partida ao lado de Nico Williams, ponta-esquerda de 22 anos e um dos melhores amigos de Yamal na seleção. No total, o jovem marcou dois gols nesta competição.

Amistosos contra Colômbia e Brasil

Após o término das Eliminatórias, a Espanha realizou amistosos de preparação para a Eurocopa de 2024. O primeiro foi contra a Colômbia, com derrota de 1 a 0 para os sul-americanos. Yamal participou da partida no segundo tempo, mas sem destaque.

Depois, a seleção espanhola jogou contra o Brasil, em jogo realizado no Santiago Bernabéu. A partida terminou em empate por 3 a 3, com direito a duas assistências para Yamal, além de grande partida pela lateral do campo.

A nova Espanha

A Espanha venceu a Eurocopa de 2024 com grande atuação coletiva, mas com participação fundamental dos lados do campo, liderados pelos jovens Lamine Yamal e Nico Williams. Na Euro, Yamal foi o líder de assistências, com quatro, além de um golaço de fora da área marcado na semifinal contra a França. A seleção espanhola venceu todas as partidas do torneio e foi campeã incontestável.

Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador jovem da Eurocopa (Foto: Miguel Medina/AFP)

A Espanha defende o título da Liga das Nações com a presença de Yamal como peça chave da equipe. O atleta de 17 anos é o principal nome da nova geração de jogadores espanhóis, sendo vital também na renovação do Barcelona. Em um ano, foram 16 partidas, com três gols e nove assistências em todas as competições.