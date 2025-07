Contra o Palmeiras, Chelsea aposta em João Pedro após gastar R$ 4 bilhões em atacantes

O confronto com o Palmeiras no Mundial de Clubes será mais do que uma disputa por vaga na semifinal para o Chelsea. Quando entrar em campo nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), a equipe inglesa estará também em busca de respostas para um dos problemas mais persistentes dos últimos anos: a inconsistência no setor ofensivo.

Desde que foi adquirido por Todd Boehly e a Clearlake Capital em 2022, o clube londrino já investiu mais de 560 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 4,14 bilhões, apenas em atacantes. Ainda assim, o desempenho esportivo segue aquém do esperado, com o único título do período sendo a modesta conquista da Liga Conferência nesta temporada.

Em meio a esse cenário, o Chelsea aposta que o brasileiro João Pedro possa enfim dar paz ao comando do ataque do time de Enzo Maresca. Revelado pelo Fluminense, ele foi contratado por 60 milhões de libras (R$ 444 milhões) junto ao Brighton. O atacante de 23 anos já está nos Estados Unidos e pode estrear contra o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, na Filadélfia.

— Todo mundo sabe que este é um grande clube com uma grande história. Já teve jogadores brilhantes no passado e tem jogadores brilhantes agora, então estou empolgado por me juntar ao time. E você sabe: quando é jogador do Chelsea, precisa pensar em uma coisa: vencer — afirmou João Pedro.

De um lado, o clube inglês com seu elenco milionário; do outro, o time brasileiro que investiu R$ 337,5 milhões em três reforços — Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres — menos da metade do valor pago por João Pedro.

João Pedro chega para ser o 18º atacante contratado sob a nova gestão do Chelsea. A lista é longa e inclui nomes como Mykhailo Mudryk, Christopher Nkunku, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Pedro Neto, Noni Madueke e Raheem Sterling. Destes, Cole Palmer é o que apresenta os números mais sólidos: 94 jogos, 40 gols e 27 assistências. Mas, no geral, o retorno ofensivo tem sido inconsistente, o que justifica a contínua reformulação do elenco.

Com a chegada de João Pedro, o investimento total do Chelsea em transferências, desde o início da nova administração, ultrapassa 1,32 bilhão de libras (R$ 9,77 bilhões). O gasto do clube em contratações, mesmo após vendas, consolidou o Chelsea como o maior investidor da Premier League neste período.

A aposta em João Pedro não é apenas financeira. Em campo, ele apresenta números promissores. Pelo Brighton, foram 70 jogos, 30 gols e 10 assistências, com média de um gol ou assistência a cada 122 minutos. Sua taxa de conversão de grandes chances foi de 56%, com 2,2 finalizações por jogo e destaque também para a intensidade defensiva: média de 2,3 bolas recuperadas e 0,9 desarmes por partida.

Ao longo da carreira, o atacante demonstrou evolução. No Fluminense, somou 10 gols em 37 partidas. No Watford, foram 24 gols e 8 assistências em 109 jogos. Na Premier League, seus números são consistentes: 22 gols e 10 assistências em 89 partidas, com média de 177 minutos para participação direta em gols. Na Liga Europa, seu desempenho foi ainda mais impressionante: 6 gols em 6 jogos, com taxa de conversão de 71% e média de 2,7 finalizações por jogo.

João Pedro parece encarnar exatamente o que o Chelsea busca: um atacante jovem, versátil, com capacidade de jogar nas posições 9 e 10 e números que indicam eficiência tanto no ataque quanto na recomposição defensiva.

— Eu cresci assistindo a Premier League e o Chelsea é um clube que ganhava títulos. Então, quando chego ao Chelsea, eu só posso pensar em uma coisa: vencer títulos. Em toda competição, você tem que pensar: 'Jogo pelo Chelsea e essa é a minha ambição — finalizou o jogador, ansioso para fazer sua estreia com a camisa dos Blues.