Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 09:35 • Lyon (FRA)

Mbappé deu uma declaração polêmica em entrevista coletiva que antecede o jogo entre França e Bélgica, pela Liga das Nações. Questionado sobre sua atuação abaixo da média diante da Itália e as vaias que recebeu em solo francês ao deixar o país rumo ao Real Madrid, o astro afirmou que não se importa com a postura dos torcedores.

- Estou em uma etapa da minha vida e carreira que já não ligo mais. Apenas venho, jogo e tento dar o melhor de mim para ajudar o time. O que as pessoas pensam é a menor das minhas preocupações - afirmou o camisa 10 dos Bleus.

Bixente Lizarazu, campeão do mundo pela França em 1998, criticou a postura do craque. O ex-lateral chamou atenção para o fato de Mbappé não se atentar às opiniões dos aficionados sendo o capitão da equipe.

- A coletiva de Mbappé me surpreendeu e me deu vergonha. As palavras utilizadas foram inapropriadas, não são as palavras de um líder e muito menos de um capitão. Não se pode ser insensível ao sentimento dos torcedores da seleção, às frustrações que possam ter ou às perguntas que possam fazer. Ele precisa responder e dar esperança a eles, é parte do trabalho e do vínculo emocional que é necessário ter com o público - afirmou Lizarazu, em coluna no jornal local "L'Équipe".

Mbappé tem sido utilizado por Carlo Ancelotti no Real como um centroavante neste início de temporada, mantendo o brasileiro Vini Jr aberto pelo lado esquerdo. A situação ocorreu de forma semelhante durante alguns anos no PSG, dividindo protagonismo com Neymar e Messi. Bixente completou a crítica falando que o jogador precisa esquecer esse tipo de situação.

- A guerra psicológica que ele travou com o PSG foi impactante. Ele já não é mais tão decisivo nem explosivo como antes. Segue sendo um bom goleador, muito bom jogador, mas não dá medo como antes. Vive um ano complicado pela seleção e precisa voltar a ser só um jogador, pensar só nos treinamentos, nos jogos e em sua recuperação sem se dispersar como na última temporada - afirmou o campeão mundial.

Lizarazu teceu críticas a Mbappé após coletiva do craque francês (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

Mbappé terá uma nova chance para provar seu valor pela França nesta segunda-feira (9). Os comandados de Didier Deschamps entram em campo no Groupama Stadium, em Lyon (FRA), às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a Bélgica pela Liga das Nações.