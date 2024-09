Troféu Kopa: brasileiro é indicado para o prêmio de melhor jogador jovem da temporada; confira lista

Lamine Yamal, da seleção da Espanha e do Barcelona, é o principal nome para o prêmio Kopa (Foto: Miguel Medina/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro

A lista de indicados ao Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 da temporada 23-24, foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela revista France Football em parceria com a Uefa. Entre os nomes citados, o brasileiro Savinho, do Manchester City, disputa a honraria individual com jogadores de peso como Lamine Yamal, do Barcelona; Alejandro Garnacho, do Manchester United; e Arda Guler, do Real Madrid

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os indicados ao Troféu Kopa

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Karim Konaté (RB Salzburg)

Arda Güler (Real Madrid)

Kobie Mainoo (Manchester United)

João Neves (Benfica e PSG)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Savinho (Girona e Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)