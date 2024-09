Alex Morgan se despede dos torcedores em aposentadoria (Foto: Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 10:54 • Califórnia (EUA)

A centroavante Alex Morgan fez, no domingo (8), sua última partida como profissional. Duas vezes campeã do mundo, a americana deixou o futebol aos 35 anos após revelar que está grávida de seu segundo filho, e encerrou a trajetória na derrota do San Diego Wave para o North Carolina Courage por 4 a 1, pela NWSL.

- Que jornada foi essa. Fiz tudo o que eu sonhei e ainda mais. Com essa decisão, fico em paz porque estou prestes a iniciar um novo momento com minha família, e pronta para pendurar as chuteiras e permitir à nova geração que brilhe nos holofotes - afirmou a atacante.

Titular no confronto, a jogadora foi substituída aos 13 minutos, fazendo referência ao número de sua camisa, e recebeu homenagens de companheiras e dos torcedores presentes no estádio. Três minutos antes, teve a oportunidade de cobrar um pênalti para marcar seu último gol, mas acabou desperdiçando a chance.

Alex fez boa parte de sua carreira em solo norte-americano, atuando na Europa apenas em dois clubes: Lyon, por empréstimo em 2017, e Tottenham, em 2020. Foi com a seleção dos EUA que a "Baby Horse" viveu seus grandes momentos, conquistando as Copas de 2015 e 2019, e as Olimpíadas de 2012, além de outros títulos amistosos e de menor expressão.

Apesar da brilhante carreira, Morgan nunca foi eleita melhor do mundo, ficando em segundo na premiação do Fifa The Best em duas oportunidades (2019 e 2022). Porém, em quatro anos, foi escolhida para a posição de atacante no World XI da Fifpro, além de se consagrar como artilheira no Mundial de 2019, com seis gols.

Pelos Estados Unidos, a centroavante estreou em 2009, e fez 224 partidas, balançando as redes em 123 oportunidades (quinta maior artilheira da história da seleção).

Alex Morgan é homenageada em despedida do futebol (Foto: Kaelin Mendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)