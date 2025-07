O confronto entre Palmeiras e Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes 2025, reacende uma rivalidade pontual mas significativa entre o Verdão e clubes da Inglaterra. Apesar de não ser tão frequente quanto contra argentinos ou uruguaios, os duelos contra equipes inglesas carregam um simbolismo especial. Reúnem culturas distintas de futebol, estilos diferentes de jogo e contextos que vão de amistosos históricos a decisões mundiais. O Lance! relembra todos os confrontos entre Palmeiras x ingleses.

Até hoje, o Palmeiras enfrentou seis vezes clubes da Inglaterra, com um retrospecto equilibrado: uma vitória, três empates e duas derrotas. A primeira vez foi em 1949, em amistoso contra o Arsenal. Depois, vieram duelos contra o Portsmouth, Coventry City, Manchester United e, mais recentemente, o Chelsea em uma final de Mundial. Essas partidas ajudam a ilustrar a trajetória internacional do clube paulista, que ao longo das décadas construiu uma relação de respeito com o futebol europeu.

Nesta sexta-feira (4), mais uma página será escrita. O reencontro com o Chelsea não será apenas uma oportunidade de revanche da final de 2022, mas também um novo capítulo na curta, mas marcante, história do Palmeiras diante de adversários da Terra do Rei.

Confronto entre Palmeiras x ingleses na história

1. Primeiro embate contra os ingleses do Arsenal – 18 de maio de 1949 (São Paulo)

O primeiro embate do Verdão contra um clube inglês aconteceu no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Arsenal fazia sua primeira excursão ao Brasil e foi recebido com festa por torcedores e jornalistas. O jogo foi equilibrado e terminou empatado em 1 a 1. O gol palmeirense foi marcado por Canhotinho, de pênalti. A partida teve grande repercussão na época, não apenas pelo ineditismo do confronto, mas também pela boa atuação da equipe paulista contra um dos grandes nomes da Inglaterra.

2. Empate contra o Portsmouth – 18 de maio de 1949 (São Paulo)

Na mesma excursão inglesa ao Brasil, o Palmeiras também enfrentou o Portsmouth, outro clube tradicional da Inglaterra. A partida terminou sem gols, em um jogo de marcação forte e poucas chances claras. Ainda que amistoso, o confronto serviu para reforçar a capacidade do time brasileiro em equilibrar forças com adversários do Velho Continente, ainda em uma era em que o futebol europeu e sul-americano se conheciam pouco.

continua após a publicidade

3. Vitória contra o Arsenal no Pacaembu – 6 de junho de 1951 (São Paulo)

Dois anos após o primeiro embate, o Palmeiras voltou a enfrentar o Arsenal em novo amistoso no Pacaembu — e desta vez saiu com a vitória. Com grande atuação ofensiva, o Verdão venceu por 3 a 1 e impôs uma das raras derrotas da equipe inglesa em solo brasileiro. A partida fez parte das comemorações pelo título da Copa Rio, torneio internacional vencido pelo Palmeiras naquele mesmo ano. Embora não tivesse caráter oficial, o jogo serviu para consolidar a imagem do clube como uma força internacional em ascensão.

4. Amistoso contra o Coventry City – 27 de maio de 1978 (Osaka, Japão)

Em excursão pela Ásia, o Palmeiras enfrentou o Coventry City em Osaka, no Japão. O empate sem gols foi mais um exemplo da competitividade do Verdão diante de clubes europeus. O contexto da partida foi diferente: clima mais frio, campo neutro e calendário alternativo, mas o jogo reforçou a vocação internacional da equipe alviverde, que ao longo da década de 1970 realizava constantes partidas no exterior.

Duelos do Palmeiras x ingleses no Mundial de Clubes

5. Palmeiras 0 x 1 Manchester United – 30 de novembro de 1999 (Yokohama, Japão)

Este foi, até 2022, o jogo mais importante do Palmeiras contra um clube inglês. A final da Copa Intercontinental colocou frente a frente o campeão da Libertadores e o campeão europeu. Em campo, o Manchester United venceu por 1 a 0, com gol de Roy Keane. A partida foi marcada por grande equilíbrio e por um polêmico gol anulado de Alex, que poderia ter mudado a história do jogo. Apesar da derrota, o desempenho do Palmeiras foi digno e respeitado internacionalmente, enfrentando um dos melhores times do mundo à época.

6. Palmeiras 1 x 2 Chelsea – 12 de fevereiro de 2022 (Abu Dhabi, Emirados Árabes)

Na final do Mundial de Clubes de 2021, disputado em fevereiro de 2022, o Palmeiras teve a chance de conquistar seu primeiro título mundial no novo formato. O jogo contra o Chelsea foi equilibrado, com o Verdão mostrando força defensiva e personalidade diante dos campeões da Europa. Lukaku abriu o placar, Raphael Veiga empatou de pênalti, mas o título escapou nos minutos finais da prorrogação, também com um pênalti convertido por Kai Havertz. Luan foi expulso no fim, e o Palmeiras terminou o jogo com dez jogadores. Foi uma derrota dolorosa, mas que mostrou que o clube brasileiro podia competir de igual para igual.

Um histórico que inspira o presente

O retrospecto do Palmeiras contra clubes ingleses mostra um caminho de respeito, evolução e grandes confrontos. Ainda que com poucas vitórias, o Verdão protagonizou jogos marcantes, enfrentou gigantes como Manchester United e Chelsea em finais de campeonato mundial, e deixou sua marca em duelos que ultrapassam fronteiras.

Nesta sexta-feira (4), mais uma vez, o desafio será enorme. O Chelsea segue como uma das potências do futebol europeu, mas o Palmeiras chega com a força de sua história, da camisa e da torcida. E, quem sabe, poderá conquistar a tão sonhada vitória diante de um rival inglês — dessa vez, em jogo oficial, com sabor de revanche e espírito de decisão.