Lamine Yamal renovou as forças através de seu cabelo antes do duelo entre Barcelona e Real Madrid. O atacante, já no aquecimento, mostrou suas madeixas pintadas totalmente de loiro, em ato realizado especialmente para a final da Copa do Rei. Veja abaixo:

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona diante do Real Madrid, na Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

Em outras ocasiões, o ponta-direito havia feito luzes, mas esta é a primeira vez em que aparece com o cabelo totalmente pintado. Nas redes sociais, torcedores relacionaram o visual a Neymar, de quem o espanhol é declaradamente fã.

Lamine Yamal foi escalado pelo técnico Hansi Flick como titular na decisão diante do Real Madrid. O craque vive momento iluminado, com gols em partidas importantes na temporada, e já acumula 14 bolas na rede e 19 assistências em 47 jogos realizados em 2024-25.

✅ Yamal já castigou o Real Madrid pelo Barcelona na temporada

Na Supercopa da Espanha, em janeiro, os dois gigantes do futebol espanhol se enfrentaram na Arábia Saudita valendo a primeira taça nacional do ano, e Yamal foi decisivo ao anotar o primeiro gol de sua equipe em Riade. Ao ser substituído depois de uma grande atuação, o craque foi aplaudido de pé pelos presentes no local.

Barcelona e Real Madrid decidem, neste sábado (26), quem será o campeão da Copa do Rei de 2024-25. O confronto, no Estádio de La Cartuja, marca a primeira final da competição entre as duas equipes desde a temporada 2013-14. Na ocasião, os Merengues venceram por 2 a 1, com gols de Ángel Di María e Gareth Bale - Marc Bartra chegou a empatar para os Blaugranas antes do tento decisivo do galês.