O Wrexham, clube dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, voltou a surpreender o Reino Unido. O time superou o Charlton Athletic neste sábado (26) por 3 a 0 no País de Gales, pela EFL League One, e garantiu o acesso à Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

O triunfo foi construído ainda na primeira etapa. Com 18 minutos, os comandados de Phil Parkinson já venciam por 2 a 0, com gols de Rathbone e Sam Smith. O centroavante, contratado junto ao Reading em janeiro, ainda cravou o golpe de misericórdia no segundo tempo para levar o Racecourse Ground, com 12.774 presentes, à loucura. Com o apito final, torcedores invadiram o gramado para celebrar e ergueram os atletas, em cena emocionante.

Este foi o terceiro acesso seguido do Wrexham no futebol inglês, batendo o recorde de subidas consecutivas na história das ligas da Football Association (FA). Comprado em novembro de 2020, o clube deixou a quinta divisão em 2022-23, e agora, retorna à Championship depois de 43 anos da última participação no torneio.

🤔 Por que o Wrexham de Ryan Reynolds é tão famoso?

A compra de Ryan e Rob impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome dos Dragões Vermelhos aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.

Reynolds, famoso pelo papel de "Deadpool", esteve junto a McElhenney nas arquibancadas do Racecourse e vibrou com o acesso à Championship. Juntos, os dois são donos de 100% do clube, através da RR McReynolds Company.

⚔️ As brigas pela subida e contra o descenso na Inglaterra

Além do Wrexham, o tradicional Birmingham também está na segunda divisão de maneira direta, tendo feito uma campanha de 102 pontos até o momento. Stockport County, Wycombe Wanderers e o próprio Charlton estão garantidos nos play-offs que definem a terceira e última vaga do acesso; na última rodada da fase geral, Leyton Orient e Reading, empatados com 75 pontos cada, batalharão pela sobrevivência. O Leyton visita o Huddersfield Town, enquanto o Reading recebe o Barnsley em Berkshire.

Na Championship, também resta uma rodada para o fim, e a briga pela sobrevivência é acirrada. Apenas o Cardiff se garantiu matematicamente entre os rebaixados, com 44 pontos; Plymouth Argyle e Hull City ocupam as duas últimas vagas, mas ainda têm chances de escapar, enquanto Stoke City, Derby County, Preston North End e Luton Town, mesmo fora do Z-3, jogam pela permanência.