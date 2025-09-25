La Liga divulga data e horário do próximo Real Madrid x Barcelona

A La Liga divulgou oficialmente a data e o horário do primeiro El Clásico da temporada 2025/26. Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no domingo do dia 26 de outubro, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). A partida será válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tanto Real Madrid quanto Barcelona terão partidas da Champions League na mesma semana do duelo. Na quarta-feira anterior ao clássico, os Merengues recebem a Juventus em Madri. O Barça também não precisa viajar para fora da Espanha, pois joga em casa contra o Olympiakos, na terça.

continua após a publicidade

Esse será a primeira vez que Xabi Alonso enfrentará o clube catalão como técnico dos Blancos. Anunciado em maio deste ano, o treinador espanhol comandou 13 partidas entre o Mundial de Clubes e os primeiros jogos da temporada 2025/26.

Do outro lado, Hansi Flick comandará seu quinto jogo entre os dois gigantes do futebol espanhol, com um histórico completamente favorável: quatro vitórias em quatro duelos, sendo dois por La Liga, um pela Supercopa da Espanha e outro na final da Copa do Rei.

continua após a publicidade

Barcelona x Real Madrid: como foi o último El Clásico?

Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

A última vez em que ambos os clubes se enfrentaram foi no dia 11 de maio, marcado como o último capítulo de El Clásico em 2024/25. O Barcelona protagonizou uma virada para 4 a 3 sobre o Real Madrid, na 35ª rodada do Campeonato Espanhol, que aproximou ainda mais os catalãos do título nacional.

Naquela ocasião, Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha.

O Barça se tornou campeão na partida seguinte, ao vencer o Espanyol por 2 a 0 no clássico da Catalunha. Com Yamal sendo decisivo, a equipe de Hansi Flick confirmou o título com duas rodadas de antecedência, fora de casa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.