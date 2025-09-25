O Atlético Mineiro bateu o Bolívar na última quarta feira (24), na Arena MRV, garantindo vaga para a penúltima fase da Conmebol Sul-Americana. Confira o levantamento do Lance! e veja quanto o Galo já faturou com a competição e quanto ainda pode faturar.

Até agora, a equipe comandada por Sampaoli já ganhou 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões). No entanto, a Conmebol Sul-Americana também garante uma bonificação por vitórias. São 115 mil dólares (R$ 627 mil) por triunfo e, até aqui, o Galo já soma 5 partidas ganhas. O acréscimo das bonificações ao valor total resulta em R$ 19 milhões garantidos aos cofres alvinegros até aqui.

Quanto a Sul-Americana paga por fase?

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,9 milhões)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) - Atlético Mineiro NÃO jogou os Playoffs

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 35,7 milhões)

Hulk em partida da Copa Sul-Americana. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Quanto ainda pode ganhar?

Caso o Galo passe das semifinais e chegue na grande decisão da competição, o valor passa para R$ 23,3 milhões. Se for vice campeão, o Atlético pode ganhar algo em torno de R$ 34,3 milhões, por outro lado, se for campeão da competição, o valor pode se aproximar dos R$ 60 milhões.

É importante ressaltar que o número final depende de vitórias do time, afinal, se ganhar as duas partidas da semifinal, por exemplo, o valor pode aumentar.

Como foi o jogo da classificação?

O que não faltou para o torcedor atleticano foi tensão, afinal, o placar na Bolívia foi de 2 a 2. O único gol da partida, marcado por Bernard após um belo lançamento de Gustavo Scarpa, saiu aos 90+1.