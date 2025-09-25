Atalanta faz parceria de vestuário virar naming rights; entenda

A parceria evoluiu. A New Balance, empresa que fornece material esportivo para a Atalanta, agora vai dar nome ao estádio da equipe italiana. Anteriormente, o estádio levava o nome da empresa de serviços de energia elétrica Gewiss. Originalmente, ele se chama Stadio Atleti Azzurri d'Italia ou Stadio di Bergamo. A notícia da mudança de nome foi publicada originalmente pelo site Calcio e Finanza.

- Estamos entusiasmados com nossa parceria com a New Balance, pois compartilhamos valores comuns de trabalho árduo, integridade e um profundo compromisso com nossa comunidade. Esperamos continuar alcançando sucesso dentro e fora de campo - afirmou o copresidente da Atalanta, Stephen Pagliuca, ao site do clube.

O estádio foi construído em 1928 - há quase um século, portanto. Passou a ser uma propriedade do clube em 2017, mas tem uma capacidade limitada a cerca de 25 mil lugares.

- Este estádio sempre pertenceu à comunidade de Bérgamo. A paixão, a lealdade e o espírito deles são o que tornam este solo sagrado. Ao entrarmos neste novo capítulo com a New Balance Arena, este momento reflete nosso compromisso duradouro com o clube, seu legado e as gerações de torcedores que encheram estas arquibancadas e mantiveram viva a sua história. É uma honra estar ao lado da Atalanta BC e de sua dedicada torcida nesta jornada - celebrou Chris Davis, presidente de marca e diretor de marketing da New Balance.

É a primeira vez que a empresa estadunidense dá nome a um estádio. O objetivo revelado pelas partes é desenvolver o clube.

Em campo

A Atalanta é a atual quinta colocada do Campeonato Italiano, que tem apenas cinco rodadas disputadas nesta edição. Na temporada passada, a equipe terminou em terceiro lugar, com 74 pontos. Quatro a mais que a Juventus e cinco a mais que a Roma. À frente terminaram apenas Inter de Milão, com 81 pontos, e a campeã Napoli, com 82.

