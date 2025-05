Kroos diz que jogador do Barça é seu “sucessor” na posição

Agora aposentado, Toni Kroos não se prende em dar sua opinião acerca de assuntos do futebol mundial. Prova disso foi um comentário feito nesta segunda-feira (5), em seu podcast, sobre quem ele acredita ser o seu sucessor. Mesmo sendo ídolo do Real Madrid, o alemão não escondeu sua admiração por Pedri, do Barcelona.

— Pedri é atualmente o melhor que existe nessa posição, na minha opinião. Pedri, em geral, é um jogador que você sentirá falta quando não estiver jogando, não importa contra quem. Ele não só marca gols, como também não dá assistências. Ele te dá soluções. Dei uma olhada no que o Pedri está fazendo nesta temporada e, só na Liga dos Campeões, ele supera 52 adversários por jogo. Na La Liga, é ainda mais extremo, ele supera 59 adversários por jogo! (...) . Ele é o melhor. E se você sentir falta de um jogador assim, vai perceber! — disse.

Por atuar em posição menos badalada, Pedri acaba sendo ofuscado pelos números expressivos de Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski, que são os protagonistas quando o quesito é participação para gols. Para Kroos, no entanto, seu papel é mais fundamental do que qualquer outro jogador no time de Hansi Flick.

— Um jogador como Pedri é mais importante do que Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski. São eles que decidem o resultado das partidas, mas, para isso, Pedri é o melhor jogador do mundo na sua posição — completou.

Foto: Reprodução/Barcelona

Kroos se despediu do futebol com pedido de desculpas para Pedri

Após a eliminação da Alemanha na Eurocopa do ano passado, Toni Kroos publicou carta anunciando sua aposentadoria do futebol. O meia aproveitou o espaço para se desculpar com Pedri, que lesionou o joelho em disputa de bola entre eles na competição, lhe desejando rápida recuperação. De imediato, o meia do Barça e da seleção espanhola agradeceu ao carinho do rival.