Pedri, da Espanha, dá resposta sobre desculpas de Toni Kroos

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro

Fora da Eurocopa por lesão, Pedri, da Espanha, aceitou o pedido de desculpas de Toni Kroos, após o camisa 8 da Alemanha tirá-lo da competição. Em postagem nas redes sociais, no domingo (7), o meia do Barcelona exaltou o alemão, que se aposentou após a derrota por 2 a 1 para os espanhóis.

- Obrigado, Toni Kroos, por sua mensagem. Isso é futebol e essas coisas acontecem. Sua carreira e seus títulos ficarão para sempre - declarou Pedri.

O espanhol de 21 anos sofreu um entorse no joelho esquerdo e não tem condições de disputar a semifinal contra a França na terça-feira (9), além da potencial final no próximo final de semana. A lesão é mais um dos problemas físicos que o atleta vem sofrendo e, consequentemente, tendo falta de sequência e poucos jogos acumulados durante as temporadas.

Pedri tem um histórico grande de lesões na sua carreira (Foto: Icon Sport)

No sábado após a eliminação, Kroos publicou uma carta de despedida do futebol e aproveitou o espaço para falar sobre Pedri. Na publicação, a lenda do Real Madrid pediu perdão ao jogador, disse que não era sua intenção machucá-lo e lhe desejou uma rápida recuperação.

- Nesta semana é hora de incentivar e contribuir de outra maneira com essa grande família que é a seleção espanhola. O apoio dela e de todos vocês está sendo incrível. Já passou o momento mais duro e começa o caminho da volta, para logo estar com força total com o Barcelona. - acrescentou o espanhol.