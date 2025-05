Técnico do Barcelona eleva nível de Lamine Yamal: ‘É genial’

Hansi Flick, técnico do Barcelona, concedeu entrevista coletiva antes do duelo com a Inter de Milão, pela Champions League. Sem vantagem após o empate por 3 a 3 na ida, em Montjuïc, o alemão se mostrou confiante mesmo com a decisão longe de seu território.

- É normal que todo mundo queira chegar à final. Temos que desfrutar do confronto de amanhã. Em um jogo deste nível, uma semifinal e contra a Inter, é algo maravilhoso. Não quero pressionar meus jogadores, têm apenas que aproveitar o momento e jogar com um estilo fantástico - afirmou o treinador.

Perguntado sobre Lamine Yamal, o comandante rasgou elogios ao jovem atacante, que brilhou no confronto de ida com um lindo gol e dribles sob a defesa adversária, em atuação que chegou a lhe render inclusive comparações a Neymar e Lionel Messi.

- Não gosto de falar da parte individual, porque para mim, a equipe na totalidade é o mais importante. É verdade que temos atletas excepcionais, e Lamine é genial. Nos ajudou na quarta-feira, e foi incrível vê-lo, mas tem que fazer isso sempre. Espero que ele e os demais estejam no nível máximo, porque queremos chegar na final - declarou Flick.

🔢 Números de Lamine Yamal em Barcelona 3x3 Inter de Milão

⌛ 90 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 75% de acerto nos passes (46 de 61)

🎯 6 finalizações

🧼 6 dribles certos (11 tentados)

🛡️ 55% de duelos vencidos

🥊 2 faltas sofridas

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona na Champions League (Foto: Lluis Gene / AFP)

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Champions. Quem vencer avança à decisão; um novo empate conduz o confronto à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.