Dilema de Lewandowski é definido por técnico do Barcelona

Robert Lewandowski é a notícia positiva do Barcelona antes do confronto com a Inter de Milão, pela Champions League. O polonês, desfalque na ida por conta de uma lesão muscular, voltou a ser relacionado depois de duas semanas e está à disposição para o duelo decisivo na Itália.

Apesar da novidade na lista dos catalães, o técnico Hansi Flick, em coletiva antes do embate no San Siro, deixou claro que as condições do artilheiro ainda estão longe das ideais.

- Conversei com ele ontem, e a recuperação tem sido mais rápida do que nós projetávamos, o que é muito bom. Acho que seria melhor se iniciasse o confronto no banco de reservas, está preparado para isso. Mas quando precisarmos dele, voltará a entrar em campo - declarou o alemão.

🤕 Como foi a lesão de Lewandowski pelo Barcelona?

No duelo do Barça com o Celta de Vigo, no dia 19 de abril, Lewa deixou o campo já no terço final do confronto por um desconforto muscular. A contusão nos isquiotibiais o afastou dos gramados por duas semanas, tempo médio de recuperação do problema.

Na ida, Ferrán Torres foi o escolhido por Flick para fazer a função de centroavante, e contribuiu com um dos três gols dos Blaugranas no empate por 3 a 3. Em ocasiões anteriores, o camisa 7 chegou a atuar como um meia de criação, por trás do próprio polonês.

Robert Lewandowski tem 11 gols na Champions League de 2024-25 (Foto: Josep Lago/AFP)

Com o retorno de Lewa à disponibilidade, o Barcelona visita a Inter de Milão no San Siro precisando vencer para avançar; uma nova igualdade conduz o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. A bola rola na Itália a partir das 16h (de Brasília) desta terça-feira (6); o qualificado encontrará quem passar de PSG x Arsenal, que definem a segunda vaga um dia depois.