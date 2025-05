Um dia antes da semifinal decisiva contra o Barcelona pela Champions League, a Inter de Milão ganhou uma grande dor de cabeça. Benjamin Pavard, titular da linha defensiva do clube italiano, sentiu dores no tornozelo durante o treino com o grupo e não será relacionado para a partida, assim, desfalcando a equipe no confronto desta terça-feira (6).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quando tudo parecia tranquilo para a Inter de Milão antes da decisão, com o astro Lautaro Martínez voltando a treinar com o time, o trem saiu do trilho novamente, e o clube italiano precisará repensar em novas rotas no seu setor defensivo. Segundo o jornal britânico "Sky Sports", o francês Pavard, que joga como ala e zagueiro, estará fora do confronto após sentir um desconforto no tornozelo.

continua após a publicidade

Pavard em ação pela Inter de Milão na temporada de 2024/25 (Foto: Divulgação/Instagram)

Na coletiva de imprensa pré-jogo e antes do treino, onde o jogador se lesionou, o técnico Simone Inzaghi havia conversado sobre as possíveis ausências de Lautaro e Pavard. O técnico afirmou que a presença dos jogadores no confronto seria uma decisão tomada em conjuntos à equipe médica e aos jogadores. Segundo o comandante, Pavard havia feito treinos normais.

- Vamos decidir com a equipe médica e os jogadores, que terão que me dar seu feedback. Pavard teve um bom treino ontem, mas Lautaro não treina com o grupo desde a primeira partida. Vamos ver - afirmou Simone Inzaghi.

continua após a publicidade

A dúvida que antes era se o jogador estaria nos 11 iniciais parece ter sido sanada. Com a lesão, o francês não será nem ao menos relacionado para a partida. Bisseck será, provavelmente, o jogador que substituirá o defensor na partida pela Champions League.

Lautaro estará disponível para o confronto na Champions

Após ter sido substituído na partida de ida com uma distensão na coxa, a presença de Lautaro Martínez no jogo de volta era uma dúvida - ou quase certeza, devido ao tempo de recuperação entre 10 e 15 dias. Entretanto, segundo informações do "Gazzetta dello Sport", o jogador estava melhorando e as chances de estar em campo no confronto eram altas.

Na manhã desata segunda-feira (5), o jogador foi visto treinando e participando das atividades com o time, indicando uma provável presença na lista dos relacionados para o duelo válido pela volta da semifinal da Champions League.