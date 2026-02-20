Mourinho não dá coletiva em véspera de jogo do Benfica

Na véspera do jogo do Benfica contra o AVS pelo Campeonato Português, o técnico José Mourinho não concedeu entrevista coletiva após as polêmicas envolvendo o duelo contra o Real Madrid na Champions League. O treinador falou apenas à televisão oficial do clube e comentou da repercussão e do desgaste após o jogo de ida, além de antecipar desfalques para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mourinho classificou o jogo disputado na terça-feira (17) como extremamente exigente sob todos os aspectos e destacou a intensidade até os primeiros minutos do segundo tempo. Naquela ocasião, Vini Jr acusou Prestianni de racismo e o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

continua após a publicidade

— O jogo foi realmente exigente em todos os aspectos. Até o minuto 50 foi uma partida de máximo esforço, tanto físico quanto tático, além da concentração que um duelo desse nível exige — disse Mourinho, técnico do Benfica.

O técnico das Águias também abordou o impacto emocional provocado pelos acontecimentos após a partida e afirmou que a situação ainda não foi superada internamente.

continua após a publicidade

— Desde o minuto 51 até agora, e isso não termina aqui, não tem sido fácil gerir emocionalmente o que aconteceu e o que continua acontecendo. Mas amanhã temos um jogo importante, fundamental para as nossas ambições e sonhos. Precisamos nos concentrar e tentar jogar no mais alto nível.

No aspecto esportivo, Mourinho confirmou a suspensão de Luca Prestianni e indicou que Fredrik Aursnes será preservado por questões físicas, com a expectativa de que possa estar disponível para o confronto do Benfica em Madri.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

— O Luca está suspenso, e não tenho problema em adiantar que o Aursnes terá que parar. Temos alguma esperança de que possa jogar na Espanha. Não está em condições de atuar amanhã; faremos o que for necessário, sempre considerando que o jogo é difícil e precisamos vencer.

Entenda o episódio de racismo entre Vini Jr e Prestianni

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.