Técnico do Arsenal lamenta tropeço contra lanterna da Premier League: 'Merecemos'

O Arsenal voltou a acender o sinal de alerta na disputa da Premier League após empatar por 2 a 2 com o Wolverhampton na quarta-feira (18). Pela primeira vez na temporada, o líder do campeonato desperdiçou uma vantagem de dois gols diante do lanterna, resultado que reduziu a margem para o Manchester City na reta final da competição. O técnico Mikel Arteta reconheceu a queda de rendimento, especialmente no segundo tempo contra os Lobos.

— É muito difícil de aceitar. No segundo tempo não jogamos como deveríamos e como é necessário para ganhar um jogo de Premier League. É melhor não julgar agora, todos estamos emocionados demais. Temos que aceitar o golpe porque o merecemos.

O tropeço ampliou a sequência irregular da equipe comandada pelo treinador espanhol. Depois de abrir nove pontos de vantagem sobre o City em 7 de fevereiro, o Arsenal somou apenas 10 dos últimos 21 pontos disputados. Com 58 pontos em 27 rodadas, os Gunners tornaram-se os líderes com menor pontuação nesse estágio desde o Leicester City campeão da temporada 2015/16, que tinha 56.

Arteta também cobrou mais consistência na reta decisiva do campeonato, que o clube não conquista desde 2003/04, na campanha dos "Invencíveis".

— Temos que ser críticos conosco porque não é suficiente. Na Premier, a realidade é que não fomos consistentes nos últimos meses. Precisamos reagir. Quando temos um momento difícil, devemos demonstrar o quanto queremos e o quão bons somos.

Mikel Arteta aplaude elenco do Arsenal após vitória sobre o Burnley, na Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Arsenal cai de rendimento nas rodadas finais da Premier League

Faltando 11 rodadas, o Arsenal mantém cinco pontos de vantagem, mas a diferença pode cair para dois caso o City vença o jogo atrasado. A equipe de Pep Guardiola, assim como o rival, depende apenas de seus próprios resultados: se vencer as 12 partidas restantes — incluindo confronto direto no Etihad Stadium — será campeã.

O histórico recente reforça a preocupação. Nas temporadas 2022/23 e 2023/24, o City já tirou desvantagens de oito e seis pontos, respectivamente, para conquistar o título. Desde 2021/22, o desempenho nas últimas 12 rodadas favoreceu o time de Guardiola em três das quatro edições analisadas, cenário que mantém a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo troféu.

