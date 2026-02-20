Gabriel Jesus tem a melhor média de gols pelo Arsenal desde o retorno

O atacante Gabriel Jesus tem a melhor média de participações em gols entre os atacantes do Arsenal desde que voltou a atuar, em 10 de dezembro de 2025, após se recuperar de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Os dados são do "Flashscore" e consideram apenas jogadores da posição com ao menos 10 partidas no período.

No intervalo de tempo citado até os dias atuais, o brasileiro disputou 18 jogos, seis como titular. Marcou cinco gols e deu duas assistências em 675 minutos em campo, sem contabilizar acréscimos. Pelo mesmo critério, participa diretamente de um gol a cada 96 minutos, a melhor marca do elenco no recorte analisado.

O desempenho inclui a vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, pela Champions League, na Itália, quando marcou duas vezes. Com isso, chegou a 26 gols na competição e se tornou o quinto maior artilheiro brasileiro da história do torneio, igualando Rodrygo, do Real Madrid.

Antes da lesão, sofrida em janeiro de 2025, Gabriel Jesus vivia sequência como titular e havia marcado seis gols em quatro partidas. Recuperado, voltou a ganhar espaço e mira a disputa da Copa do Mundo.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Comparação entre Gabriel Jesus e atacantes do Arsenal

No mesmo período, outros atacantes do Arsenal registraram médias inferiores de participação em gols. Noni Madueke soma cinco gols e duas assistências em 863 minutos, com média de 107 minutos por participação direta. Gabriel Martinelli tem oito gols em 893 minutos, média de 111,6 minutos. Viktor Gyökeres registra sete gols e duas assistências em 1.124 minutos, média de 124,9. Bukayo Saka soma um gol e quatro assistências em 1.055 minutos, enquanto Leandro Trossard tem um gol e três assistências em 1.016 minutos.

