Klopp celebra trabalho na Copa do Mundo 2026: 'Muito ansioso'

Jürgen Klopp, o ex-treinador do Liverpool, estará presente na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos – e não é para ficar na arquibancada. O ex-zagueiro fechou contrato com a plataforma alemã MagentaTV para ser analista da competição. Klopp tem experiência na área: já foi comentarista nas Copas do Mundo de 2006 e 2010 e na Eurocopa de 2008.

Atualmente diretor global de futebol da Red Bull, o alemão comemorou o retorno à televisão e afirmou estar ansioso para o torneio, onde comentará ao lado de Thomas Müller, também ídolo da seleção:

— Estou muito ansioso para vivenciar esta Copa do Mundo novamente, desta vez como analista. Ao mesmo tempo, sei que este grande torneio trará seus próprios desafios. Na MagentaTV, queremos emocionar o público com a combinação certa de conhecimento de futebol e entretenimento, sempre estando perto da ação — afirmou Klopp.

Arnim Butzen, o chefe de televisão da emissora, rasgou elogios ao ex-Liverpool e celebrou o reforço na equipe para o torneio:

— Jürgen Klopp personifica a pura paixão e o entusiasmo pelo futebol. É fantástico que ele tenha decidido voltar a trabalhar como comentarista de televisão. Seu profundo conhecimento do jogo, sua energia nas análises e seu senso de humor o tornam único. A combinação de Thomas Müller e Jürgen Klopp já é de nível mundial — disse Butzen.

