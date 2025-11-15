Gigante europeia desperdiça classificação para Copa do Mundo

A Bélgica ficou apenas no empate com o Cazaquistão e deixou escapar a chance de garantir vaga para a Copa do Mundo nesta rodada. Os belgas precisavam apenas da vitória para carimbar a classificação. Agora, a seleção que eliminou o Brasil na Copa de 2018 fará o jogo da vida contra Liechtenstein na próxima rodada.

continua após a publicidade

Internautas repercutiram o empate frustrante da Bélgica, que tinha a vida mais fácil para se garantir na Copa do Mundo de 2026, mas deixou a chance escapar.

Tradução: Não consigo entender como a Bélgica empatou com o Cazaquistão, mesmo tendo um jogador a mais e sabendo que uma vitória garantiria sua vaga na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Seleções europeias garantidas na Copa do Mundo

Até o momento, três seleções da Europa já garantiram vaga na Copa: Inglaterra, França e Croácia. A Holanda ainda não garantiu vaga, porém está matematicamente classificada. A Alemanha ficou perto da classificação, após derrotar Luxemburgo por 2 a 0. Porém, a vitória da Eslováquia sobre a Irlanda do Norte, com o mesmo placar, evitou a festa alemã.

Brasil garantido!✅

O Brasil garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Esse triunfo levou a Seleção aos 25 pontos, um placar que já não pode mais ser alcançado por times fora da zona de classificação direta, assegurando assim a presença brasileira no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira está classificada para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial