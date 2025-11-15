Técnico da França explica 'abandono' de Mbappé na Data Fifa
Atacante não enfrenta Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Europa
Técnico da França, Didier Deschamps explicou a saída de Kylian Mbappé da concentração dos Bleus antes do jogo contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Europa. O atacante retorna ao Real Madrid e se prepara para os compromissos com o clube espanhol.
- Kylian ainda está com inflamação no tornozelo. Achei que não havia risco a correr, visto que já estamos classificados. O mesmo vale para Eduardo Camavinga - disse o treinador sobre ambos os jogadores da equipe merengue.
Na quinta-feira (13), Mbappé foi decisivo ao marcar dois gols pela França sobre a Ucrânia na goleada por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Europa. Com o resultado, os Bleus conquistaram classificação antecipada para a Copa do Mundo.
Com isso, Mbappé deve ser substituído por Hugo Ekitike, que entrou no segundo tempo contra a Ucrânia e balançou as redes pela primeira vez por seu país. O duelo é apenas para cumprir tabela, uma vez que a França está garantida na Copa do Mundo, e o Azerbaijão não tem chances de ir nem para a repescagem.
Mbappé eleva seus números com a França
Kylian Mbappé chegou aos 55 gols marcados com a camisa da França e se aproximou da marca de Olivier Giroud (57) para se tornar o maior artilheiro da história dos Bleus. No entanto, o camisa 10 só terá a oportunidade de ultrapassar o centroavante na Data Fifa de março.
