Técnico da França explica 'abandono' de Mbappé na Data Fifa

Atacante não enfrenta Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Europa

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
13:07
Mbappé aplaude torcida da França após classificação para a Copa do Mundo
Mbappé aplaude torcida da França após classificação para a Copa do Mundo (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)
Técnico da França, Didier Deschamps explicou a saída de Kylian Mbappé da concentração dos Bleus antes do jogo contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Europa. O atacante retorna ao Real Madrid e se prepara para os compromissos com o clube espanhol.

- Kylian ainda está com inflamação no tornozelo. Achei que não havia risco a correr, visto que já estamos classificados. O mesmo vale para Eduardo Camavinga - disse o treinador sobre ambos os jogadores da equipe merengue.

Na quinta-feira (13), Mbappé foi decisivo ao marcar dois gols pela França sobre a Ucrânia na goleada por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Europa. Com o resultado, os Bleus conquistaram classificação antecipada para a Copa do Mundo.

Com isso, Mbappé deve ser substituído por Hugo Ekitike, que entrou no segundo tempo contra a Ucrânia e balançou as redes pela primeira vez por seu país. O duelo é apenas para cumprir tabela, uma vez que a França está garantida na Copa do Mundo, e o Azerbaijão não tem chances de ir nem para a repescagem.

Mbappé eleva seus números com a França

Kylian Mbappé chegou aos 55 gols marcados com a camisa da França e se aproximou da marca de Olivier Giroud (57) para se tornar o maior artilheiro da história dos Bleus. No entanto, o camisa 10 só terá a oportunidade de ultrapassar o centroavante na Data Fifa de março.

Mbappé comemora gol marcado pela França sobre a Ucrânia
Mbappé comemora gol marcado pela França sobre a Ucrânia (Foto: Franck Fife/AFP)

