Klopp faz revelação sobre a venda de Coutinho para o Barcelona
Ex-treinador do Liverpool demonstrou admiração pelo futebol do meia do Vasco
Treinador histórico do Liverpool e hoje diretor global de futebol da Red Bull, Jurgen Klopp fez revelação importante sobre a venda de Philippe Coutinho ao Barcelona em 2018. O alemão concedeu uma entrevista ao jornalista Steven Bartlett e dentre vários assuntos, admitiu sua admiração pelo futebol do atual camisa 10 do Vasco.
Ao ser questionado sobre como lidou com a saída de Coutinho, Jurgen Klopp expressou o desejo de ter trabalhado com o brasileiro por mais tempo:
“No dia em que vendemos Coutinho, eu não pensei: ‘Nossa, que bom, agora temos dinheiro’. Não… perdi um jogador com quem eu queria trabalhar por mais de 10 anos”, afirmou.
Na época, Philippe Coutinho foi a contratação mais cara do mercado de inverno europeu, custando 142 milhões de euros (R$ 888,6 milhões na cotação atual) aos cofres do Barcelona. O valor se justifica pela passagem de Coutinho pelo Liverpool, totalizando 201 jogos, 54 gols e 44 assistências. Porém, no Barça, não atendeu às expectativas e foi emprestado ao Bayern de Munique e, posteriormente, negociado com o Aston Villa.
Coutinho voltou a brilhar com a camisa do Vasco
Após sua longa carreira na Europa, Philippe Coutinho retornou ao Vasco em julho de 2024. Porém, seu primeiro semestre em São Januário não foi dos melhores, gerando, inclusive, críticas da torcida. Já em 2025, o cenário é o contrário. Em melhores condições físicas, Coutinho possui 44 jogos no ano, com 11 gols marcados e cinco assistências concedidas. Um desempenho que se equipara às suas boas temporadas, em termos de números, no Liverpool com Klopp.
