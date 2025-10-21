Klopp faz revelação sobre a venda de Coutinho para o Barcelona

Coutinho foi vendido por 142 milhões de euros e teve 201 jogos, 54 gols e 44 assistências pelo Liverpool.

Klopp expressou que queria trabalhar com Coutinho por mais de 10 anos.

Jurgen Klopp comentou sobre a venda de Philippe Coutinho ao Barcelona em 2018.

Treinador histórico do Liverpool e hoje diretor global de futebol da Red Bull, Jurgen Klopp fez revelação importante sobre a venda de Philippe Coutinho ao Barcelona em 2018. O alemão concedeu uma entrevista ao jornalista Steven Bartlett e dentre vários assuntos, admitiu sua admiração pelo futebol do atual camisa 10 do Vasco.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao ser questionado sobre como lidou com a saída de Coutinho, Jurgen Klopp expressou o desejo de ter trabalhado com o brasileiro por mais tempo:

continua após a publicidade

“No dia em que vendemos Coutinho, eu não pensei: ‘Nossa, que bom, agora temos dinheiro’. Não… perdi um jogador com quem eu queria trabalhar por mais de 10 anos”, afirmou.

Na época, Philippe Coutinho foi a contratação mais cara do mercado de inverno europeu, custando 142 milhões de euros (R$ 888,6 milhões na cotação atual) aos cofres do Barcelona. O valor se justifica pela passagem de Coutinho pelo Liverpool, totalizando 201 jogos, 54 gols e 44 assistências. Porém, no Barça, não atendeu às expectativas e foi emprestado ao Bayern de Munique e, posteriormente, negociado com o Aston Villa.

continua após a publicidade

Philippe Coutinho defendeu o Liverpool da temporada 2012/2013 até 2017/2018 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Coutinho voltou a brilhar com a camisa do Vasco

Após sua longa carreira na Europa, Philippe Coutinho retornou ao Vasco em julho de 2024. Porém, seu primeiro semestre em São Januário não foi dos melhores, gerando, inclusive, críticas da torcida. Já em 2025, o cenário é o contrário. Em melhores condições físicas, Coutinho possui 44 jogos no ano, com 11 gols marcados e cinco assistências concedidas. Um desempenho que se equipara às suas boas temporadas, em termos de números, no Liverpool com Klopp.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.