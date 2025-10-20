Jürgen Klopp sobre retorno ao Liverpool: ‘É possível’

Ex-técnico e multicampeão pelo Liverpool entre os anos 2015 e 2024, Jürgen Klopp não descartou uma volta ao clube inglês. Em entrevista ao podcast "The Diary Of A CEO", o alemão, que hoje trabalha como diretor global de futebol da Red Bull, disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, com exceção aos Reds.

— Eu disse que nunca mais treinaria outro time na Inglaterra, o que significa que, se for o Liverpool, em teoria é possível. Não sei ao certo, mas amo o que faço agora. Não sinto falta de treinar, ainda treino agora, mas de uma forma diferente. Não sinto falta de ir a coletivas de imprensa três vezes por semana, dar 12 entrevistas por semana — disse Klopp.

O alemão se despediu do Liverpool em meados de 2024. Aos 58 anos, Klopp deu algumas entrevistas recentes dizendo não sentir falta do cargo de treinador, chegando a revelar que no período em que treinou times de futebol, foi a apenas dois casamentos e ao cinema em quatro oportunidades.

Jürgen Klopp: de técnico do Liverpool a chefe de futebol da Red Bull

Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos (Foto: Paul Ellis/AFP)

Jürgen Klopp foi um dos técnicos mais importantes da história do Liverpool, que desde sua fundação em 1892, prioriza os longos trabalhos dos treinadores: ao todo na história do time de Anfield, o clube teve apenas 21 comandantes.

Depois de sua passagem pelos Reds, Klopp começou sua trajetória como o novo chefão de futebol da Red Bull no início de 2025. O alemão está envolvido na visão estratégica e dará suporte aos diretores esportivos de clubes como o RB Leipzig, RB Salzburg e RB Bragantino.

Embora saia do dia a dia dos clubes, Klopp possui uma opção de saída da Red Bull em seu contrato caso receba uma oferta para comandar a Alemanha em uma futura sucessão à Julian Nagelsmann, segundo a "Sky Sports". No entanto, essa probabilidade só deve surgir depois da Copa do Mundo de 2026.

