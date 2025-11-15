O que pode mudar no sorteio da Copa do Mundo de 2026?

Na próxima semana, a Fifa deve definir o formato do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no dia 5 de dezembro. Existe a possibilidade de uma mudança ocorrer em relação ao Mundial de 2022, no Catar.

No sorteio da Copa do Mundo, 48 seleções serão divididas em quatro potes com 12 equipes presentes em cada. No entanto, não existe uma definição sobre como será essa distribuição, e o Lance! explica os cenários possíveis.

Cenários do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Cenário 1

No primeiro cenário, as seis seleções classificadas através das repescagens (europeia e internacional) seriam colocadas automaticamente no Pote 4 ao lado das seis equipes mais mal ranqueadas pela Fifa.

No Pote 1, Estados Unidos, México e Canadá estarão garantidos por serem países-sedes ao lado das nove seleções mais bem ranqueadas da Fifa. Os Potes 2 e 3 também seriam definidos com base no ranking da entidade máxima do futebol a ser divulgado no dia 18 de novembro.

Cenário 2

Em um segundo cenário, todas as seleções seriam divididas em potes baseadas em seus rankings independentemente de terem vindo da repescagem ou não. Somente Estados Unidos, México e Canadá estariam garantidas no Pote 1 por serem países-sedes.

Diante desse panorama, a Fifa consideraria o vencedor do suposto quadrangular da Itália na repescagem da Europa como membro do Pote 1, uma vez que a Azzurra é 9ª colocada no ranking da entidade. Esse cenário é polêmico, pois existiria a possibilidade de uma seleção mais mal ranqueada estar acima de uma equipe mais bem ranqueada no sorteio.

Como foi o sorteio em 2022?

Na Copa do Mundo de 2022, o sorteio dos grupos foi definido em março, uma vez que a competição foi realizada entre novembro e dezembro. Na ocasião, três seleções provenientes da repescagem foram alocadas automaticamente no Pote 4, como foram os casos de Austrália, Costa Rica e País de Gales.

O sorteio aconteceu dessa forma, uma vez que haviam três vagas em aberto até a realização do sorteio. No caso de País de Gales, o confronto com a Ucrânia sofreu um atraso por conta do início da Guerra com a Rússia, em fevereiro daquele ano.

Outras seleções que jogaram na repescagem europeia, como Portugal e Polônia foram alocadas nos Potes 1 e 3, respectivamente. Isso aconteceu, pois ambas as seleções já haviam carimbado suas vagas para o Catar antes da realização do sorteio.

