Futebol Internacional

Kane é chamado de ‘louco’ por ídolo do Liverpool e responde: ‘Eu estou feliz’ 

Atacante disse que 'respeita' opinião, mas não concorda com as críticas

Harry Kane Inglaterra Entrevista
imagem cameraHarry Kane na entrevista coletiva antes da partida contra a Sérvia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. (Foto: Oliver Bunic / AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
15:39
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na última terça-feira (9), Harry Kane participou da entrevista coletiva antes da vitória da Inglaterra sobre a Sérvia por 5 a 0. O atacante respondeu à crítica feita pelo ex-jogador Michael Owen após o atacante inglês trocar o Tottenham pelo Bayern há dois anos.

Kane estava perto de se tornar o maior artilheiro da história da Premier League quando se transferiu para o Bayern de Munique. O atacante foi criticado por Michael Owen, que pôs dúvida as razões da ida do jogador para o futebol alemão.

Harry Kane - Bayern de Munique x Stuttgart
Harry Kane comemora título do Bayern na Supercopa (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

— Eu ouvi (a entrevista de Michael Owen)… Acho que todo mundo tem direito a ter sua opinião. Já passei algum tempo com ele [Owen], mas não o conheço muito bem. Ele é um dos grandes da história da Premier League e da seleção inglesa, então é claro que o respeito muito como pessoa. — afirmou

— Mas, no fim das contas, e ele sabe bem disso, a carreira de cara atleta é diferente. Cada decisão e cada motivação é diferente. Sei que ele estava insinuando que fui (para o Bayern) só porque queria ganhar títulos, mas a verdade é que fui para jogar no mais alto nível pelo maior tempo possível. — completou Harry Kane.

— Eu estou muito feliz nesse sentido. Estou jogando grandes jogos, estou disputando títulos, participando de grandes jogos de Champions League, chegando às quartas do Mundial de Clubes... Sinto que estou melhorando como jogador, forçando meus limites em termos de gols e evoluindo cada vez mais. — concluiu o atacante

Harry Kane foi autor de um dos gols na vitória por 5 a 0 contra a Sérvia em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Com o resultado, os Três Leões seguem com 100% de aproveitamento e lideram isolados o Grupo K, com cinco vitórias em cinco jogos.

