Futebol Internacional

Ídolo afirma: ‘Real Madrid é a minha casa e sei que voltarei’

Ex-jogador sonha em ser técnico do time principal do Real Madrid

Raúl González treinando o Real Madrid Castilla (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraRaúl González treinando o Real Madrid Castilla (Foto: Reprodução/Instagram)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
14:56
  Matéria
  • Mais Notícias

Tricampeão da Champions League pelo Real Madrid, Raúl González falou sobre os próximos passos de sua carreira de treinador. O ex-técnico das divisões de base do clube também falou sobre Gonzalo García, destaque dos merengues na Copa do Mundo de Clubes.

Raúl González deixou o cargo de treinador do Real Madrid Castilla após seis anos. O ex-jogador se tornou o segundo técnico com mais jogos a frente do time, com 209. A principal conquista durante o período foi a UEFA Youth League na temporada 2019/20.

Florentino Pérez e Raúl González - Real Madrid
Florentino Pérez e Raúl na conquista da Uefa Youth League (Foto: Divulgação / Site oficial do Real Madrid)

Raul está disponível no mercado pela primeira vez desde que iniciou sua carreira a beira do campo. Em entrevista para o podcast espanhol ‘Con Mucho De… ’, o eterno camisa 7 do Real Madrid falou com otimismo sobre o novo momento da carreira.

— O plano surgirá sozinho. É preciso ter paciência e calma. Fui treinador do Real Madrid Castilla há seis anos e tenho certeza de que alguma oportunidade, algum desafio que me empolgue surgirá a curto prazo, porque acredito que para fazer as coisas é preciso estar motivado e sentir isso. — declarou o treinador

Raúl também falou sobre sua relação com Gonzalo García. O atacante de 21 anos trabalhou com o treinador no Real Madrid Castilla e vive bom momento na temporada.

— Tive Gonzalo há dois anos e acho que dei a ele aquele empurrão final, principalmente na temporada passada, quando ele estava em altíssimo nível. E agora ele está aproveitando esse momento e se saindo muito bem no time principal — afirmou o ex-jogador

Gonzalo García - Real Madrid x Juventus
Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

O ex-jogador também confessou o desejo de retornar ao Real no futuro. Foram mais de 15 anos vestindo a camisa do Real, sendo o segundo maior artilheiro da história do time madrilenho, com 323 gols marcados em 741 jogos. Tricampeão da Champions League, Raúl González é ídolo da torcida merengue.

— Estive no clube onde queria estar e onde é a minha casa, e sei que voltarei quando chegar a hora certa, em outro momento. — comentou. 

