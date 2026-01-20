O Arsenal venceu a Inter de Milão por 3 a 1 nesta terça-feira (20), em partida válida pela Champions League, San Siro, em Milão (ITA). O destaque do confronto foi o atacante Gabriel Jesus, que marcou dois gols e contribuiu para a sétima vitória consecutiva da equipe inglesa na competição europeia. Após o apito final, tanto o técnico Mikel Arteta quanto o jogador brasileiro concederam entrevistas para analisar o resultado e a performance individual do camisa 9.

Arteta elogia Jesus

Na coletiva de imprensa, Mikel Arteta comentou sobre a importância do retorno de Gabriel Jesus ao time titular e o impacto de suas características no sistema ofensivo da equipe. O treinador espanhol ressaltou que o perfil de jogo do brasileiro oferece alternativas táticas distintas em comparação a outros atletas do elenco e celebrou o fato de os dois centroavantes utilizados na partida — Jesus e Viktor Gyokeres — terem balançado as redes.

– Isso é ótimo. Estávamos sentindo muita falta do Gabi. Acho que ele vai ganhar mais confiança com o time, porque temos perfis diferentes nessa posição, em comparação com os pontas que temos em outras posições. E o fato de esses jogadores estarem atuando nesse nível, com a entrada do Viktor, que também tem um grande impacto no jogo, só nos torna melhores, e é isso que buscamos – afirmou Arteta.

Emoção pelo gol

Em entrevista à TNT Sports, Gabriel Jesus classificou a noite como especial, citando a relevância histórica de atuar e marcar gols no San Siro. O atacante mencionou que acompanhava o futebol italiano durante sua formação e destacou a evolução da equipe em relação aos confrontos anteriores contra a Inter de Milão, valorizando a conquista dos três pontos fora de casa.

– Noite dos sonhos. Sempre sonhei em ser jogador de futebol. Assisti a muitos jogos do futebol italiano, então estar aqui, jogar aqui e marcar um gol aqui me emociona profundamente. É difícil jogar contra a Inter. Jogamos aqui na temporada passada e perdemos. Hoje jogamos melhor que eles e controlamos a partida. Eles têm jogadores de alto nível e jogam em casa. No final, marcamos o gol e conquistamos os três pontos. É uma sensação incrível – declarou o atacante.

Concorrência no ataque

O jogador também abordou a disputa por posições no setor ofensivo do Arsenal. Gabriel Jesus adotou um tom de respeito em relação às escolhas do treinador e à concorrência com Viktor Gyokeres, que entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o terceiro gol da equipe. O brasileiro enfatizou a importância do coletivo e a compreensão das dinâmicas do futebol profissional.

– Todo mundo quer começar. Sou um cara respeitoso. Entendo a situação. Eu entendo como funciona o futebol. Fiquei feliz pelo gol do Viktor. Ser atacante e não marcar gols é sempre difícil. Tenho lutado contra isso durante toda a minha carreira. Estou feliz que ele entrou e marcou. Tenho 100% de certeza de que, se um jogador tiver a oportunidade, ele marcará e nos ajudará também – concluiu Jesus.

