Arbeloa e companheiros mostram apoio a Vini Jr: 'Abraço ao madridismo'

O Real Madrid venceu o Mônaco por 6 a 1, em partida válida pela Champions League, nesta terça-feira (20), no Bernabéu, em Madri (ESP). Após o jogo, o técnico Álvaro Arbeloa e Vini Jr concederam entrevistas para analisar o desempenho da equipe e o contexto extracampo. O jogo foi marcado por um abraço entre o jogador e o treinador após o quinto gol, gesto que foi tema das declarações de ambos na zona mista e na coletiva de imprensa.

A visão de Álvaro Arbeloa

O treinador do Real Madrid interpretou a celebração do gol como um sinal positivo para o ambiente do clube. Arbeloa destacou a importância de recuperar o bem-estar de Vinicius Jr. para o funcionamento da equipe e reforçou o apoio que o elenco e a comissão técnica têm oferecido ao atleta diante das críticas recentes.

— O que dizia é o que temos visto hoje: quando ele está feliz, é o mais desequilibrante. Nós precisamos dele. Estou muito feliz por ele e ele merece. O seu abraço é um abraço ao "madridismo", o abraço dos seus companheiros e o apoio do Bernabéu. Em momentos complicados, mostramos nosso apoio. Foi uma noite redonda para ele e para todo o estádio. Eu disse a ele o mesmo que digo aqui: preciso dele feliz e desfrutando — afirmou Arbeloa.

Álvaro Arbeloa cumprimenta Vini Jr em jogo do Real Madrid pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Vini Jr aborda pressão e vaias

Após a demissão de Xabi Alonso, a eliminação do Real Madrid na Copa do Rei e o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, Vini Jr passou a ser tratado como um dos vilões pela torcida merengue. Entretanto, o jogador encontrou redenção com uma grande atuação na Champions League e, no pós-jogo, desabafou sobre o momento vivido.

— Os últimos dias foram difíceis por causa das vaias. Estou sempre sob os holofotes e não quero estar por causa de coisas fora de campo. Quero ser lembrado pelo que fiz por este clube. Tenho que dar tudo de mim todos os dias. Tento dar tudo por esta camisa e por um clube que me deu tanto — afirmou o camisa 7.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Vini Jr também afirmou que sempre manteve o comprometimento máximo com o Real Madrid, rebatendo qualquer questionamento sobre entrega em campo. Além disso, o brasileiro comentou a situação contratual e demonstrou confiança na diretoria do clube.

— Nem sempre estarei no meu melhor tecnicamente, mas sempre dei tudo de mim. Se outros não estão marcando gols, tento dar assistências; se tenho que defender, tento defender. Tenho mais um ano de contrato. Confio no presidente, ele confia em mim e não há pressa.

Apoio dos companheiros

Os jogadores do Real Madrid também comentaram a situação de Vini Jr, corroborando a visão de que o apoio emocional é um fator determinante para o seu futebol. O meio-campista Jude Bellingham observou que o brasileiro atinge um nível superior de desempenho quando sente o carinho do ambiente ao seu redor.

— Ele foi realmente preciso. Nunca duvidei dele. É um jogador que brilha quando recebe carinho. Quando as pessoas demonstraram carinho por ele, ele subiu para outro nível —

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr (Foto: Thomas COEX / AFP)

A importância de ter as principais referências técnicas do time em bom estado anímico foi ressaltada pelo jovem Franco Mastantuono, autor do terceiro gol do Real Madrid na goleada. O jogador argentino pontuou que a motivação de atletas como Vini e Bellingham é essencial para que o clube alcance suas metas na temporada.

— Sim, bem, acho que o que mais me deixa feliz hoje é ver o Vini assim, ver o Jude. São pessoas com quem me importo muito e que, sinceramente, vão nos ajudar bastante a alcançar esses objetivos importantes que temos pela frente. Eles são alguns dos melhores jogadores do mundo e tê-los em boa forma é uma grande vantagem para nós. Quando o Vini está assim, ele é imparável e acho que ele vai nos ajudar muito este ano.

