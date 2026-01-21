Almada vai bem, mas Atlético de Madrid fica no empate com Galatasaray
Cochoneros empatam fora de casa
Em um jogo movimentado e de boas chances para os dois lados, Galatasaray e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no Ali Sami Yen Spor Kompleksi, em Istambul (TUR), em duelo válido pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. Giuliano Simeone marcou para os espanhóis, enquanto Marcos Llorente, contra, anotou o gol da equipe turca.
O confronto ficou marcado pela atuação de Thiago Almada no primeiro tempo. O meia argentino participou diretamente da jogada que originou o gol do Atlético, mas acabou substituído no intervalo por decisão de Diego Simeone.
Como foi o jogo entre Galatasaray x Atlético de Madrid?
Primeiro tempo
Logo aos dois minutos, Julián Álvarez levou perigo ao finalizar de dentro da área, com a bola passando à esquerda da trave. Na sequência, aos 3', Mario Lemina respondeu para o Galatasaray com chute de fora da área, defendido com tranquilidade por Jan Oblak.
O placar foi aberto rapidamente. Aos quatro minutos, após boa movimentação ofensiva, Thiago Almada clareou a jogada e acionou Ruggeri em profundidade. O lateral cruzou na medida para Giuliano Simeone, que subiu bem e marcou de cabeça, colocando o Atlético de Madrid em vantagem.
O Galatasaray reagiu aos 19 minutos. Leroy Sané fez jogada individual pelo lado direito e encontrou Sallai, que cruzou rasteiro para a área. Na tentativa de afastar o perigo, Marcos Llorente desviou contra o próprio gol, deixando tudo igual.
O Atlético voltou a assustar aos 23 minutos, quando Álvarez aproveitou sobra na entrada da área, mas finalizou para fora. Aos 30, o argentino novamente apareceu bem pelo lado direito, costurou a defesa e bateu cruzado, sem sucesso.
Na reta final da primeira etapa, o Galatasaray teve boas oportunidades. Aos 44 minutos, Lucas Torreira tentou chute de fora da área, bloqueado pela defesa. No lance seguinte, Barış Alper Yılmaz ficou cara a cara com Oblak, mas finalizou por cima, desperdiçando grande chance de virar o placar.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, a ausência de Thiago Almada chamou atenção. O Atlético seguiu tentando chegar ao ataque, mas com menor criatividade. Aos 48 minutos, Álvarez teve chute interceptado pela defesa turca.
Aos 54, Giuliano Simeone cruzou rasteiro com perigo, mas Sørloth não conseguiu a finalização. Cinco minutos depois, o Atlético quase marcou o segundo: Simeone escorou de cabeça para Hancko, que finalizou fraco, permitindo que Bardakci salvasse em cima da linha.
Na parte final do jogo, o Galatasaray voltou a crescer. Aos 83 minutos, Lemina recebeu cartão amarelo. Um minuto depois, Griezmann cobrou falta perigosa direto no gol, exigindo boa defesa do goleiro. Aos 85, Alex Baena também levou perigo com chute forte dentro da área.
Já nos acréscimos, Gabriel Sara quase decidiu para os donos da casa. Aos 89 minutos, finalizou de fora da área para fora. Aos 93, recebeu cruzamento de Victor Osimhen e chutou forte, obrigando Jan Oblak a fazer grande defesa e garantir o empate para o Atlético de Madrid.
O que vem por aí?
O Galatasaray volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o Karagümrük pela 19ª rodada da Superliga Turca. Já o Atlético de Madrid joga no domingo (25), diante do Mallorca, pela 21ª rodada de La Liga.
