Juventus e Cagliari se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Itália de 2024-25. A Velha Senhora entra na competição já nesta fase, enquanto os visitantes já tiveram que superar os modestos Carrarese e Cremonese para chegar até o estágio atual. O confronto terá transmissão do Disney+.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Cagliari

Oitavas de final - Copa da Itália

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Mattia Perin; Danilo, Pierre Kalulu, Federico Gatti e Jonas Rouhi; Douglas Luiz, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli; Francisco Conceição, Timothy Weah e Samuel Mbangula

❌ Desfalques: Arkadiusz Milik, Juan Cabal, Bremer e Andrea Cambiaso (lesionados)



CAGLIARI (Técnico: Davide Nicola)

Simone Scuffet; Mateusz Wieteska, José Palomino e Adam Obert; Paulo Azzi, Alessandro Deiola, Razvan Marin e Mattia Felici; Nicolas Viola; Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti



❌ Desfalque: Zito Luvumbo (lesionado)