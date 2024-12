Pep Guardiola, técnico do Manchester City, concedeu entrevista coletiva antes do clássico com o rival local Manchester United, pela Premier League. Cercado por uma possível saída em um futuro próximo, o espanhol abriu as possibilidades de demissão, mas afirmou com veemência seu desejo de seguir na Inglaterra.

- Mais do que nunca, eu me arrependeria se deixasse o City agora. Eu não conseguiria dormir, e pior ainda se fosse pensar que sairia deixando uma situação... impossível. Se eles me demitirem, e isso pode acontecer, continuamos. Se Khaldoon (Al Mubarak, dono do City) não estiver feliz ele, pode fazer isso. Mas eu sair agora? Não tem chance - declarou o comandante.

A fase dos Cityzens é a pior de toda a era do treinador no clube. Tendo chegado em 2016, Guardiola passou por uma sequência de cinco derrotas seguidas pela primeira vez em toda a sua carreira, e só tem um triunfo nos últimos dez jogos. Ainda assim, Pep manteve o otimismo e voltou a despejar a culpa pela má fase nos desfalques excessivos de seu elenco, como Rodri, eleito Bola de Ouro de 2024.

- Rodri está machucado porque jogou 75 vezes na última temporada. Deveria ter descansado um ou dois meses após a Eurocopa, como se faz na NBA. Nós fomos os melhores antes, e não temos sido os melhores porque não temos jogadores. Caso contrário, Liverpool, nós estaríamos perto de vocês - insinuou o técnico.

O dérbi entre Manchester City e Manchester United acontece neste domingo (15) no Etihad Stadium. Se vencer, o time de Pep vai a 30 pontos e ultrapassa o Arsenal, que tropeçou diante do Everton, indo à terceira colocação com a mesma pontuação, mas uma vitória a mais. O Liverpool, que lidera a Premier League, também falhou em vencer na rodada ao empatar com o Fulham e tem 36, com um jogo a menos.

