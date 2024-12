O Campeonato Argentino de 2025 terá uma mudança drástica em seu formato. Os pontos corridos, instaurados na última década, serão findados para o retorno da divisão de turnos: o Apertura e o Clausura, como era feito até 2012.

Ambos terão uma fase de pontos corridos, e os melhores se classificarão ao mata-mata. A tendência é que sejam 14 rodadas por turno, e que a competição conte com 30 times. O rebaixamento para a segunda divisão em 2024 não acontecerá, e os dois melhores colocados da Série B completarão a elite no próximo ano.

Até o momento, a decisão de quais times descem para a Segunda División acontece pela média de pontuação dos clubes nos últimos três anos, mas a nova organização mudará o formato. A nomeação Apertura e Clausura havia sido mudada em 2012 para Torneio Inicial e Torneio Final; em 2015, os dois foram unidos em uma só competição, a Superliga, com participação da então presidente Cristina Kirchner; cinco anos depois, a Associação do Futebol Argentino (AFA) retomou a organização da competição.

A mudança foi gerada por uma briga que vem se estendendo há um longo tempo entre a AFA e o governo de Javier Milei. Tanto a federação quanto os clubes argentinos, em pensamento enraizado - que contribuiu para a volta do Apertura e do Clausura -, são contra o sistema de SAF's no país, mesmo diante de todos os problemas financeiros vividos pelo país nos últimos anos.

Milei, por sua vez, é um defensor do modelo de investimentos, e já declarou publicamente ser contra a gestão de Claudio Tapia, reeleito até 2029. O presidente da Argentina tentou intervir judicialmente, alegando que houve irregularidades nas eleições; Tapia, em chapa única, estendeu seu mandato à frente da associação.

👀 Veja a evolução dos formatos do Campeonato Argentino

⌛ 1891 até 1966: sistema de pontos corridos em dois turnos

⌛ 1967 até 1984: dois campeonatos anuais (Metropolitano e Nacional)

⌛ 1985 até 1990: campeonato único, semelhante ao futebol europeu

⌛ 1991 e 1992: dois turnos anuais (Apertura e Clausura), com final entre os vencedores para decidir o campeão argentino

⌛ 1993 até 2011: dois campeonatos anuais (Apertura e Clausura)

⌛ 2012 até 2014: dois campeonatos anuais (Torneio Inicial e Torneio Final), com soma de pontuações para decidir o campeão argentino

⌛ 2015 até 2020: um campeonato anual (Superliga) de pontos corridos

⌛ 2021 até 2024: um campeonato anual

⌛ A partir de 2024: retorno do Apertura e Clausura

