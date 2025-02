Destaque do futebol italiano vira alvo de gigantes ingleses

Ademola Lookman pode estar indo para a Premier League. Segundo o jornal britânico "Sky Sports", o jogador nigeriano é o alvo principal de dois clubes gigantes do futebol inglês, o Arsenal e Liverpool. Após conflitos com o técnico Gian Pero Gasperini, o jogador estaria disposto a uma mudança de ares. Os dois times do "Big Six" são os que lideram a corrida pelo destaque da Atalanta.

Segundo o jornal, o preço pelo atacante já estaria definido: 60 milhões de euros. O jogador, que foi o grande destaque da conquista da Europa League, marcando hat-trick contra o Bayer Leverkusen, que era o time do momento da temporada passada, tem sido grande alvo de diversos times da Europa. Além de Arsenal e Liverpool, o Newcastle e West Ham também estariam de olho no atacante.

No entanto, seria os dois times do Big Six que estariam na liderança da contratação de Lookman. O Liverpool se interessa pelo nigeriano, pois enfrenta incertezas acerca do futuro de Salah e Luis Díaz. O Arsenal vem sofrendo com grandes desfalques na temporada. Diversos jogadores do ataque do time estão fora por lesão, e Lookman chegaria para ser o atacante ideal na equipe de Mikel Arteta.

Para além, em janelas de transferências passadas, o jogador já havia recebido sondagens do PSG. O negócio, no entanto, nunca se materializou, o que não impediu o time francês de seguir monitorando Lookman.

Conflito de Lookman e Gasperini

Após a eliminação da Atalanta na Champions, o técnico Gasperini deu forte declaração sobre Ademola Lookman. O treinador não gostou da atitude do atacante de pegar a bola para cobrar - e desperdiçar - pênalti. O italiano afirmou que o jogador é "um dos piores cobradores de pênaltis" que ele já viu.

A fala do técnico repercutiu e mesmo afirmando posteriormente que não teve intenção de ofender, o jogador se sentiu atacado e respondeu em suas redes socias. Em nota, Lookman lamentou a fala do seu treinador e disse que se sentiu desrespeitado ao ser destacado individual e negativamente após a eliminação.

Lookman foi o herói da Atalanta na última temporada

O atacante de 27 anos chegou à Atalanta em agosto de 2022 e soma 34 gols e 18 assistências em 81 partidas com a camisa Nerazzurri. Ele foi o herói da Dea na última temporada ao marcar três gols na final da UEFA Europa League na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen.