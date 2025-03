Atalanta dá aula e Juventus pode sair da zona de classificação da Champions

O Atalanta venceu o Juventus por 4 a 0 neste domingo (9) e quebrou a sequência de quatro vitórias seguidas da Velha Senhora no Campeonato Italiano. Com a derrota, a equipe comandada por Thiago Motta depende do Lazio para se manter na zona de classificação para a próxima Champions League.

continua após a publicidade

A maior campeã da Itália não criou muitas oportunidades durante o jogo e foi dominada pelo Atalanta, que deu aula e conseguiu concretizar quatro dos oito chutes na direção do gol. Os responsáveis pela goleada foram: Mateo Redegui, Marten de Roon, Davide Zappacosta e Ademola Lookman. Este é o quinto jogo da equipe de Gian Piero Gasperini sem tomar gols.

A Juventus não conseguiu finalizar nenhuma vez e deixou a torcida presente no estádio insatisfeita com a atuação da equipe. Agora a Velha Senhora depende do confronto entre Lazio e Udinese, que acontece nesta segunda-feira (10), para se manter na zona de classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atalanta venceu a Juventus e pode sair da zona de classificação da Champions (Foto: Divulgação/Atalanta)

➡️Árbitro relata ofensas de Correa após derrota do Atlético de Madrid: ‘Covarde’

A derrota fez com que a Juventus caísse para o quarto lugar da Serie A, com 52 pontos. Se o Lazio vencer o Udinese, ultrapassará a Velha Senhora e a deixará fora da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada, que seria o objetivo mínimo da equipe deste ano. O Atalanta, por sua vez, tem 58 pontos e abre uma vantagem considerável na tabela.