Napoli e Inter fazem ‘final antecipada’ do Campeonato Italiano

Napoli e Inter de Milão se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, às 14h (de Brasília), no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA). O duelo marca a disputa pela liderança da liga nacional desta temporada. Os Nerazzurri são os líderes da competição por um ponto de vantagem acima do rival.

Após 26 rodadas no Campeonato Italiano 2024/25, a Inter de Milão tem 57 pontos (17 vitórias, seis empates e três derrotas) e está na primeira posição da liga. O Napoli, por sua vez, segue na busca ao líder com 56 (17 vitórias, cinco empates e quatro derrotas).

Após perder a liderança, o Napoli busca recuperar a liderança após temporariamente perdê-la para a o rival de Milão. A equipe do sul da Itália perdeu o posto na última rodada, na derrota fora de casa para o Como por 2 a 1. Além disso, o clube não vence há quatro rodadas, uma situação inédita para o técnico Antonio Conte. Na tentativa da "lei do ex", Lukaku tentará fazer valer, o que ainda não ocorreu em confrontos contra a Inter.

A Inter assumiu o primeiro lugar na liga com a vitória por 1 a 0 contra o Genoa na 26ª rodada. Apesar de ter chegado à liderança, a equipe vem em fase morna na liga italiana. Nos últimos cinco jogos disputados, o clube de Milão venceu apenas dois, além de duas derrotas e um empate para completar o retrospecto.

Inter 1x1 Napoli no primeiro turno

No primeiro turno do Campeonato Italiano, os dois clubes empataram por 1 a 1 no San Siro, em duelo válido pela 12ª rodada. McTominay abriu o placar aos 23 minutos de jogo após completar jogada na pequena área adversária. Contudo, Çalhanoğlu empatou para o time mandante com um golaço em chute de fora da área no minuto 43.

