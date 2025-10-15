O Barcelona anunciou, na manhã desta quarta-feira (15), a renovação do contrato de Frenkie de Jong até 2029. O meio-campista, que enfrentou uma longa negociação para permanecer no Camp Nou, teve seu vínculo prorrogado, garantindo a continuidade de um ciclo que completará dez anos ao término do contrato.

O jogador de 28 anos renovou seu contrato com o clube após o treino da equipe, assinando o acordo na presença do presidente Joan Laporta, do vice-presidente Rafael Yuste, do membro do conselho Joan Soler e do diretor de futebol Deco. Seu vínculo anterior, válido até junho de 2026, foi ampliado por mais três temporadas, garantindo a manutenção da relação entre as partes e a proteção no mercado de transferências.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Deco já havia indicado em setembro que o clube mantinha conversas avançadas para a renovação de De Jong, de forma que ele era considerado um jogador importante para a diretoria e que o próprio estava satisfeito em Barcelona:

— Sobre o Frenkie (De Jong), a gente está conversando. Acho que a gente vai chegar em um acordo. É um jogador importante para nós. Acho que ele está contente em Barcelona. A gente também está contente com ele. Então, acho que não vai ter nenhum problema.

De Jong foi contratado pelo Barcelona em 2019 com a expectativa de repetir o desempenho apresentado no Ajax, especialmente na temporada 2018/19, quando a equipe chegou à semifinal da Champions League. O talento demonstrado pelo meia na Holanda se manifestou gradualmente na Catalunha, onde ele se manteve como titular sob todos os treinadores que passaram pelo clube durante esse período.

Um dos capitães do elenco, Frenkie contabiliza 267 partidas pelo time catalão, com 19 gols e 24 assistências. Entre os títulos conquistados, destacam-se a La Liga nas temporadas 2022/23 e 2024/25, a Copa do Rei em 2020/21 e 2024/25, além da Supercopa de Espanha em 2023 e 2025.

Unai López, do Rayo Vallecano (à esquerda) e Frenkie De Jong, do Barcelona (à direita) durante partida da La Liga 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Polêmica? 💰

Considerado peça fundamental no esquema do técnico alemão Hansi Flick, o holândes protagonizou negociações marcadas por divergências salariais, já que recebia uma das remunerações mais altas do elenco. Em pronunciamento oficial, o jogador destacou que a questão salarial gerou desconforto por parte dele e atribuiu parte da repercussão exagerada à imprensa espanhola.

— Não vou dizer quanto vou ganhar. Sempre se falou muito sobre isso, e eu já disse algumas vezes que o que eu ganhava antes era muito exagerado, e os valores nunca foram revelados. Acho que isso afetou um pouco a forma como as pessoas me veem, porque se lerem nos jornais que o Frenkie ganha tanto e que é o que mais ganha na Europa, o que não é verdade, isso afeta a forma como as pessoas me veem. E acho que a culpa é de vocês (da imprensa). Mas estou muito feliz; caso contrário, não teria renovado, e o clube também está feliz — disse De Jong.

