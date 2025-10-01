menu hamburguer
Futebol Internacional

PSG mira zagueiro do Barcelona para a próxima temporada; veja

Defensor espanhol está em seu último ano de contrato

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
14:35
Jogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres
imagem cameraJogadores do Barcelona comemorando o gol feito por Ferran Torres (Foto: Manaure Quintero/AFP)
O Barcelona pode perder um de seus zagueiros para o PSG na próxima temporada. Em seu último ano de contrato, Eric García está sendo monitorado pelos parisienses, de acordo com o jornal “Sport”. As negociações estão estagnadas, apesar do pedido de urgência de Hansi Flick para a renovação.

Os parisienses informaram que, caso a renovação de Eric García não se concretize nos próximos três meses, eles abrirão negociações com o zagueiro por um pré-contrato válido a partir de 2026/27. Um dos principais motivos para as conversas estarem em desacordo é a pedida salarial de García. Apesar disso, o espanhol quer permanecer no clube Blaugrana, principalmente pelo papel relevante que vem desempenhando no elenco recentemente.

Em entrevista ao canal "Jijantes", Eric García comentou sobre já estar em conversas com o clube para uma renovação de contrato, já que seu vínculo termina em junho de 2026:

“Em breve tudo será tratado. Nós já começamos a falar sobre uma renovação”, afirmou o zagueiro do Barcelona.

Raphinha comemorando o gol de Eric García (Foto: Miguel Riopa/AFP)
Eric García comemora gol pelo Barcelona (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Versatilidade e futuro no Barcelona

Atuando como zagueiro e lateral, Eric García explicou sobre suas posições em campo e como ele pode ajudar Hansi Flick:

“Sempre fui um zagueiro, mas também estou confortável para jogar na lateral”, comentou o zagueiro.

O defensor defende as cores do Barcelona desde 2021/22. Porém, em 23/24, foi emprestado ao Girona para jogar mais. Em seu retorno ao Barça, foram 45 jogos, com cinco gols e três assistências distribuídas. Nesta temporada, até agora, ele já participou de sete rodadas de La Liga e uma vez na Champions League. Isso justifica o interesse do PSG em uma transferência gratuita.

