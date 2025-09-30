Barcelona mira atacante de rival para substituir Lewandowski; veja

A cláusula de rescisão de Alvarez é de 500 milhões de euros.

O Barcelona já começa a pensar em um substituto para Robert Lewandowski, que completou 37 anos recentemente, e definiu o artilheiro de um rival como alvo prioritário. Segundo o "Diario Sport", Julian Alvarez, estrela do Atlético de Madrid, está na mira dos Blaugranas para o mercado de verão de 2026, mas o Barça esbarra em uma pedida superior a R$ 1 bilhão.

O argentino, campeão da Copa do Mundo em 2022, se transferiu do Manchester City para o Atlético de Madrid em um acordo de 95 milhões de euros (R$ 593 milhões na cotação atual) no verão passado e deixou um impacto impressionante em sua primeira temporada. Julian Alvarez marcou 29 gols e concedeu oito assistências em todas as competições e isso justifica o interesse do Barcelona.

Porém, de acordo com o jornal catalão, Julian tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões) em seu contrato e o Atlético exigirá, pelo menos, 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para se desfazer dele, tornando o acordo praticamente impossível para o Barcelona. Portanto, o Barça pode recorrer a opções alternativas.

Alvo do Barcelona, Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Vlahovic pode ser a alternativa do Barcelona

Diante disso, o Barcelona possui Dusan Vlahovic, atacante da Juventus, que estará disponível gratuitamente no próximo verão. Vlahovic está atrás de Jonathan David e Openda na hierarquia, apesar de sua boa fase atual. O alto salário do sérvio é uma das questões para uma renovação não engrenar. Além do Barça, Manchester United e Bayern de Munique estão atentos à situação do centroavante.

