José Mourinho pede contratação de jogador brasileiro para o Fenerbahçe

O brasileiro Pepê, ex-jogador do Grêmio pode estar de saída do Porto rumo ao Fenerbahçe, da Turquia. Segundo o portal turco Arma Sports, José Mourinho demonstrou forte interesse na contratação do jogador de 28 anos, ao ponto de o clube de Istambul estar disposto a pagar os 30 milhões de euros exigidos pelos dragões. Cobiçado também por clubes da Premier League, Pepê faz parte da lista de atletas que o Porto aceita negociar nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pepê ainda tem contrato com o Porto por mais duas temporadas, válido até junho de 2027. O clube, contudo, está disposto a negociar o atleta, uma vez que precisa fazer caixa após o mal desempenho no Mundial de Clubes. O jornal português A Bola informou que o Porto preparou uma barca de negociáveis, incluindo o ex-Grêmio e os brasileiros Otávio e Samuel Portugal.

continua após a publicidade

O portal ainda informa que quatro clubes da Premier League tem interesse na contratação de Pepê, são eles: Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham e Burnley, recém promovido à elite do futebol inglês. O jogador, entretando, agrada o treinador José Mourinho, e pode seguir rumo ao Fenerbahçe.

Veja o desempenho de Pepê pelo Porto

Pepê já foi um jogador de muita importância para o elenco do Porto, tendo sido inclusive convocado por Dorival Júnior para a Copa América do ano passado, mas perdeu o status de intocável na última temporada. Veja, a seguir, os números de Pepê em 2024/25:

continua após a publicidade

44 partidas 2693 minutos em campo 5 gols 5 assistências Nota média Sofascore: 6.90

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.