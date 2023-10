A transferência deve acontecer a partir de julho de 2024, já que o contrato do português com a Roma se encerra no mês anterior. Na janela do verão europeu de 2023, Mourinho chegou a receber uma proposta vinda do Al-Hilal, por um valor estimado em 30 milhões de euros, mas optou por se manter no comando da Giallorossi. A fidelidade ao clube italiano é tamanha que, no começo deste ano, contatos da seleção de Portugal foram iniciados, mas logo rechaçados. Carlo Nohra, CEO do Campeonato Saudita, já afirmou estar à espera do técnico.