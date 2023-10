Uma torcedora do Santos tatuou o lance polêmico do atacante Yeferson Soteldo na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, no dia 1º de outubro. Na ocasião, o venezuelano subiu em cima da bola, situação que deu início a uma discussão intensa entre os atletas das duas equipes na Vila Belmiro. Agora, a provocação inusitada do jogador está eternizada na pele de Carla Cabral Costa.