- Nós iríamos completar 11 anos que nos conhecemos e nunca mais nos separamos. Coisa de alma. Sempre será você! Eternamente. Te amo e sempre te amarei, 'Mô'. Deus te levou para perto dele, para um lugar lindo e mais seguro como você merece. Deus tem muito orgulho do filho que você foi e continuará sendo, mas agora pertinho Dele, onde Ele vai te dar tranquilidade e paz. Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e, como falávamos estes dias, nas dificuldades é que nos aproximávamos mais. Este vídeo foi você que editou com essa música que você adorava porque achava a letra parecida com a sua história. 'Mô', só tenho lembranças boas de você. Nosso amor é amor de alma e será eterno. Te amo e sempre te amarei, 'Mô'. Que dor, meu Deus. Descanse em paz meu amor - escreveu.