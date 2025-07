Torcedores de clube de John Textor fazem protesto contra a UEFA

Torcedores criticam influência do dinheiro no futebol e defendem o clube

Centenas de torcedores do Crystal Palace marcharam até o Selhurst Park e promoveram um protesto contra a UEFA diante da decisão de excluir o clube da Liga Europa. O ato foi liderado pelo Holmesdale Fanatics, grupo de fãs do Palace, em uma caminhada curta e sem registros de problemas, embora os muros do estádio tenham sido pichados com ataques à entidade europeia. A medida tem como motivo a violação das regras quanto à participação de duas equipes do mesmo proprietário em uma competição.

continua após a publicidade



➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Órgão de Controle Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA decidiu, na última sexta-feira (11/07), "rebaixar" o Crystal Palace para a Conference League diante da violação de regras da propriedade multiclube, o que se explica pela classificação de dois clubes do Grupo Eagle Football, liderado por John Textor, para a mesma competição. Dessa forma, com a classificação do Lyon para a Liga Europa via Campeonato Francês, o clube inglês acabou sendo punido. Vale destacar que o Palace alcançou a qualificação para o torneio com o título da Copa da Inglaterra, ao vencer o Manchester City na decisão.

continua após a publicidade

O Holmesdale Fanatics tratou a decisão como "uma terrível injustiça tanto para o nosso clube quanto para o futebol como um todo", no que foi uma mobilização entre os torcedores do Crystal Palace para emitir um posicionamento.

Incômodo da torcida com John Textor

A torcida do Crystal Palace demonstra descontentamento com o modelo de negócio praticado pelo Grupo Eagle, com o viés de multiclube, e constatemente carrega faixas contra John Textor durante as partidas no Selhurst Park, principalmente o Holmesdale Fanatics, representante dos fãs do clube.

continua após a publicidade

John Textor assiste partida no estádio do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

Parte do comunicado oficial do grupo de torcedores faz uma crítica aberta, tanto a UEFA quanto a valores e o dinheiro que sustenta o futebol. "Esta não é a primeira vez que estamos aqui e não será a última. À medida que mais e mais dinheiro entra no esporte, especialmente na Inglaterra, muitas das ideias, valores e coisas que são tão intrinsecamente importantes para o futebol e a cultura que o cerca foram degradadas [...] Um clube fez algo que muitos clubes na Inglaterra adorariam fazer: subir da segunda divisão, ganhar o acesso, vencer a Copa da Inglaterra e alcançar estabilidade financeira. Agora, nos negaram o prêmio", declarou o Holmesdale Fanatics.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.