Mural de Yamal em Barcelona é vandalizado após polêmica; veja

Um mural com referência à Lamine Yamal foi vandalizado com pichações nessa quarta-feira (16) após polêmica da festa de aniversário do astro vir à tona. Porém, os autores do crime ainda são desconhecidos. O trabalho do artista urbano TV Boy, na Plaza Joanic, bairro de Gràcia, em Barcelona, faz referência ao talento de Yamal, ilustrando-o como um 'Superman' e teve como motivação os 18 anos recém-completados do craque espanhol.

Autor de obras com referências à craques como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta e Alexia Putellas, TV Boy explicou à alguns veículos espanhóis o conceito do mural, que exalta Lamine Yamal a uma figura superior, com alusão ao icônico herói 'Superman'. "Queria fazer algo relacionado ao seu aniversário. Pensei em adicionar '18', mas no dia seguinte estaria desatualizado. Depois, pensei em adicionar o 'L' de Lamine, que é algo mais eterno. Ele é um campeão que veio para ficar", afirmou o artista urbano.

Mural de Lamine Yamal antes e depois das pichações (Foto: Reprodução/AS)

Polêmica que gerou até denúncia

Ao promover uma festa no último sábado (12/07), Yamal contratou pessoas com nanismo como atrações, o que originou em uma denúncia por parte da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE). No início desta semana, o "Diario AS" informou que o Ministério dos Direitos Sociais da Espanha aceitou a solicitação e agora o caso será julgado com a justificativa de possível violação da Lei de Deficiência no país. Se considerada infração grave, Lamine Yamal precisará desembolsar cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual).

A polêmica festa, que ocorreu no sábado (12), um dia antes do aniversário de Yamal, contou com a presença de personalidades como Quevedo, Bad Gyal, Charles Leclerc, influenciadores e jogadores do Barcelona.

