Após quase de dois anos de espera, Jude Bellingham passou por uma cirurgia, que foi um sucesso, segundo o Real Madrid. O procedimento no ombro esquerdo do camisa 5 foi realizado nesta terça-feira (16), em Londres, de acordo com o clube espanhol, que atualizou o quadro de Bellingham em um comunicado oficial em seu site. Veja:

Bellingham e time do Real Madrid comemoram gol diante do Pachuca pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/ AFP)

— Nosso jogador Jude Bellingham foi submetido com sucesso a uma cirurgia para correção de uma luxação recorrente no ombro esquerdo. A operação foi realizada pelos Drs. Manuel Leyes e Andrew Wallace, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Bellingham inicia agora um período de reabilitação antes de retornar aos treinos de recuperação — diz o comunicado.

O prazo estimado para o retorno de Bellingham aos campos com o Real Madrid é de dois a três meses. Com isso, o meia só deve voltar a ser utilizado por Xabi Alonso entre setembro e outubro, a partir da 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

A lesão no ombro esquerdo de Bellingham aconteceu em novembro de 2023, em uma partida com o Rayo Vallecano, por La Liga. O meia inglês se machucou sozinho na tentativa de realizar um passe com o peito e luxou o ombro. Jude Bellingham optou por seguir jogando pelo Real Madrid e pela seleção da Inglaterra sem passar pela cirurgia.

No período, Bellingham disputou 100 jogos, sendo 86 pelo Real Madrid e 14 pela seleção inglesa. Ele atuou com uma proteção no ombro para amenizar as dores, que aumentaram com o passar do tempo. No Mundial de Clubes, ele falou sobre o caso.

— - Tenho uma operação marcada para depois do Mundial de Clubes. Estou esperando há muito tempo e minha paciência está se esgotando. Médicos, fisioterapeutas, todos têm sido incríveis, me ajudando muito em todos os jogos. Mas quero me sentir livre agora — afirmou o jogador.

