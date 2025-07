Isco revela responsável por seu “fracasso” no Real Madrid; veja

Em ótima forma no Real Betis, Isco concedeu entrevista exclusiva para a revista "France Football" e tratou de assuntos relevantes, como sua saída do Real Madrid e possível aposentadoria do futebol. Ao ser questionado sobre suas dificuldades nos anos finais no Santiago Bernabéu, o meia chamou a responsabilidade para si e enfatizou como a questão mental influencia no campo.

“Alguns treinadores te valorizam mais do que outros; o futebol é assim. Depois de um tempo, tudo se tornou mais complicado para mim no Madrid. Quando você não está em boa forma mental, isso transparece no seu jogo. Eu estava passando por um momento difícil, tanto esportiva quanto pessoalmente. Não sabia como me recuperar. O único responsável pelo meu fracasso sou eu mesmo", disse Isco.

Além do assunto Real Madrid, o meia de 33 anos tratou sobre uma possível aposentadoria, que não parece ser iminente, mas que estará relacionada à sua condição física. "Que seja eu quem se aposente do futebol, e não o futebol me aposentar. Atualmente, estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira. Me sinto muito amado no Betis, pelos meus companheiros e pela torcida."

Isco em ação pelo Betis (Foto: Divulgação/Real Betis)

Passagem de Isco no Real Madrid

Apesar de falar de "fracasso", provavelmente se referindo ao fim do seu ciclo no Real Madrid, Isco foi muito importantes em várias temporadas, principalmente na conquista das três Ligas dos Campeões consecutivas. Ao todo, o meia atuou em 368 partidas pelos Merengues, com 53 gols marcados e 54 assistências. O espanhol conquistou cinco Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, quatro Mundiais, uma Copa do Rei, além de Supercopas.

