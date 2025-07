Goleador: raio-x do primeiro ano de Mbappé no Real Madrid

Iniciou a temporada com dificuldades, mas teve uma boa recuperação

Chegou ao clube sem custos, após saída do PSG

Kylian Mbappé completa um ano de Real Madrid nesta quarta-feira (16) e sua primeira temporada no clube merece uma espécie de balanço. Em suma, o atacante francês chegou "sem custos" ao Santiago Bernabéu, já que seu vínculo com o PSG expirou em junho de 2024. Dessa forma, Florentino Pérez e os Merengues organizaram uma apresentação à la Cristiano Ronaldo para o atleta. Ao menos, individualmente, a performance alcançou a expectativa.

Apesar dos bons números no final da temporada 2024/25, o início não foi fácil. Mbappé até marcou em sua estreia, na Supercopa da Europa, contra a Atalanta. Porém, passou os três jogos posteriores - primeiras rodadas de La Liga - sem fazer gols, o que levantou muitos questionamentos. E esse tipo de jejum se repetiu em outros três momentos deste primeiro ano como blanco.

Mas, com o respiro da primeira Data FIFA, o camisa nove retornou a Madri e balançou as redes em quatro partidas consecutivas. Ainda tratando do primeiro semestre, Mbappé ajudou o Real Madrid a conquistar o Mundial (Copa Intercontinental da FIFA) ao abrir o placar e conceder uma assistência para Rodrygo na grande final, contra o Pachuca.

Mbappé celebra gol na final da Copa Intercontinental com Vini Jr. (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

A oscilação coletiva daquele Real Madrid, ainda comandado por Carlo Ancelotti, acabou por fragmentar a capacidade de decisão e o brilho de Mbappé em vários momentos. E isso foi só um sintoma da decepção perante a expectativa de uma segunda era dos 'Galácticos', pelo menos em primeira análise. A falta dos títulos mais relevantes da temporada e o acúmulo de derrotas marcantes, como as goleadas sofridas para o Barcelona e as eliminações pra Arsenal, na Liga dos Campões, e PSG, no Mundial de Clubes, ofuscaram o que foi um bom ano individual de Kylian Mbappé. Inclusive, o francês conquistou a Chuteira de Ouro Europeia.

Raio-x dos gols de Mbappé pelo Real Madrid em 24/25

Contando todas as competições, Kylian Mbappé disputou 58 jogos, com 44 gols e cinco assistências pelo Real Madrid. Destes tentos, 31 foram em La Liga, sete na Liga dos Campeões, dois na Copa do Rei, um na Copa Intercontinental da FIFA, um no Mundial de Clubes, um na Supercopa da Europa e um na Supercopa da Espanha.

Uma questão interessante a se levantar é a relação gols marcados e gols esperados. De acordo com o "Sofascore", Mbappé teve um xG (gols de esperados) de 25,93 em La Liga, o que revela uma margem positiva de 5,07 em tentos anotados. Porém, na Liga dos Campeões este saldo é negativo, já que o francês teve um xG de 9,19.

Traçando um raio-x dos gols do francês pelo Real Madrid, a partir da parte do corpo utilizada para finalizar, chegamos aos seguintes números:

36 gols com o pé direito; 7 cobrando pênalti; 1 cobrando falta; 8 gols com o pé esquerdo; 7 gols de fora da área; 37 dentro da área.

