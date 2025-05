José Mourinho continua sem conseguir vencer um clássico na Turquia. A última tentativa foi na partida 32ª rodada da liga nacional, no qual o Beşiktaş venceu o Fenerbahçe por 1 a 0. O resultado, praticamente, deu adeus à disputa do título o campeonato, o que pode ocasionar uma temporada sem troféus para os Canários Amarelos. Segundo o técnico português, existe um claro culpado pela crise: a arbitragem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde 2024, o perfil do ex-Real Madrid em entrevistas em relação à arbitragem é de muita reclamação. Após a derrota no clássico, não seria diferente. Dessa vez, o treinador questionou o pênalti marcado a favor do Beşiktaş, relembrando de lance não marcado para o Fenerbahçe dentro da área. Além disso, ele diz que o título do campeonato já não seria da sua equipe desde o início por critérios de arbitragem.

continua após a publicidade

— Falando sobre as mesmas coisas repetidamente, falando sobre o árbitro, o VAR. Quantas vezes testemunhamos que o mesmo pênalti que foi marcado hoje não foi marcado para nós. Ou o pênalti que não foi dado no En-Nesyri (atacante do Fenerbahçe). Estou realmente cansado de falar sobre isso porque não tenho poder e nada muda. Mas a situação é esta, é esta a realidade — afirmou Mourinho.

— Acredito que o resultado deste campeonato foi decidido antes mesmo de começar. Claro que, matematicamente, os pontos que perdemos nos últimos jogos em casa foram determinantes na decisão final, mas, como já disse, o fim deste campeonato já estava decidido antes mesmo de começar — completou.

continua após a publicidade

Com o resultado, o time de Mourinho estaciona nos 75 pontos, oito atrás do líder Galatasaray. São quatro rodadas até o fim do torneio, ou seja, 12 pontos em disputa. O Beşiktaş, por sua vez, alcançou os 55 para seguir na quarta posição da liga.

➡️ Real Madrid busca reformular defesa com três nomes da Premier League; entenda