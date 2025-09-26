Após encerrar sua passagem pelo Palmeiras ao término do Mundial de Clubes, Richard Ríos deixou o Brasil como um dos principais nomes em ascensão no cenário nacional. No entanto, a nova fase da carreira do atleta tem sido marcada por desafios em solo europeu. Contratado pelo Benfica em julho por 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação da época), o colombiano ainda busca afirmação no futebol português.

Desde sua chegada ao clube lisboeta, o jogador participou de 12 partidas, mas ainda não contribuiu diretamente para nenhum gol. O desempenho aquém das expectativas tem sido alvo de críticas por parte da torcida encarnada, especialmente após o empate por 1 a 1 contra o Rio Ave, na última terça-feira (23), em jogo válido sexta rodada da Liga Portugal.

Apesar do momento conturbado, Ríos conta com o respaldo de José Mourinho. Ícone do futebol mundial, o treinador assumiu o comando do Benfica neste mês, com contrato válido até 2027. Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (25), o português demonstrou confiança no potencial do meio-campista de 25 anos e destacou sua expectativa quanto à evolução dele ao longo da temporada.

O treinador reconhece que, inevitavelmente, a avaliação do desempenho de Richard Ríos estará sempre ligada ao alto valor da transferência que o levou ao clube. Cabe a ele, segundo o próprio Mourinho, a responsabilidade de aliviar essa pressão sobre o jogador e criar as condições para que o colombiano possa evoluir com tranquilidade.

— Vejo razões para eu o ajudar muito. Para tentar tirar o melhor dele. Para tentar não lhe pedir coisas nas quais ele tem alguma dificuldade. Vejo razões para o analisar muito, para estar muito perto dele, para o proteger ao máximo — disse Mourinho.

— Sabemos perfeitamente que há uma relação direta entre aquilo que as pessoas esperam de um jogador e o preço que se pagou pelo jogador. O jogador entra em campo com um adesivo nas costas com os milhões que se pagaram pela transferência. Aquilo que eu não vou fazer é criar mais pressão, pelo contrário. Vou tentar criar condições para que ele possa aparecer e jogar melhor, e que os níveis de confiança subam — completou.

José Mourinho, técnico do Benfica, antes da partida contra o Rio Ave, pela Liga Portugal, no Estádio da Luz (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Richard Ríos joga hoje? Onde assistir a Benfica x Gil Vicente 📺

O Benfica enfrenta o Gil Vicente nesta sexta-feira (26), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em partida válida pela sétima rodada da Liga Portugal. A transmissão no Brasil será realizada pela ESPN (Tv fechada) e Disney+ (streaming). Na mesma entrevista coletiva, José Mourinho confirmou a presença de Richard Ríos entre os titulares, apesar do descontentamento de parte da torcida mais crítica.

— Ainda não sei muito bem 100% quem joga frente ao Gil Vicente, mas o Ríos joga com certeza — explicou o mister.

